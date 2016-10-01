البيجيدي يعقد مجلسا وطنيا إستثنائا لإختيار وزراءه في الحكومة

كشفت مصادر مطلعة أن حزب العدالة والتنمية سيعقد مجلسا وطنيا إستثنائيا نهاية الأسبوع المقبل لمناقشة مسطرة إختيار وزراء الحزب في الحكومة المقبلة، وإجراء تقييم للإنتخابات التشريعية ونتائجها.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة أن حزب العدالة والتنمية سيعقد مجلسا وطنيا إستثنائيا نهاية الأسبوع المقبل لمناقشة مسطرة إختيار وزراء الحزب في الحكومة المقبلة، وإجراء تقييم للإنتخابات التشريعية ونتائجها.

وذكرت ذات المصادر، أن عبد الإله بن كيران سيبدأ عشية اليوم السبت المفاوضات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة، حيث ينتظر أن يدشن أولى لقاءاته مع أحزاب التقدم والإشتراكية والحركة الشعبية وحزب الإستقلال والإتحاد الإشتراكي، للإستماع لمقترحات الأحزاب السياسية.

وأضافت ذات المصادر، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فوضت الصلاحيات كاملة لعبد الإله بن كيران، للشروع في مفاوضات تشكيل الحكومة، مع إستبعاد حزب الأصالة والمعاصرة.

وأضافت ذات المصادر، أن عبد الإله بن كيران سيبدأ لقاءاته مع الأحزاب السياسية الأخرى في إنتظار أن حزب التجمع الوطني للأحرار جاهزا للمفاوضات عند إختيار قيادته الجديدة.