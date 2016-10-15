بالصور: العيساوي حطم الرقم القياسي بأطول وأعرض موسطاش فالبرلمان المغربي.. وها الميساج للي رسل للمتتبعين

كل واحد من المنتخبين كيخلي بصمتو خلال الولاية النيابية أو الاستشارية ديالو، حيث عارفين بللي''البرلماني بلا بصمة بحال الكسكاس بلا برمة''.. لكن كاين لي كيخلي الأثر قبل ميحط كراوعو على عتبة البرلمان،

شوف تيفي

كل واحد من المنتخبين كيخلي بصمتو خلال الولاية النيابية أو الاستشارية ديالو، حيث عارفين بللي"البرلماني بلا بصمة بحال الكسكاس بلا برمة".. لكن كاين لي كيخلي الأثر قبل ميحط كراوعو على عتبة البرلمان، وهاذ النوع من البرلمانيين، كيكونو مميزين، وعارفين أن الماركوتينغ هو كلشي، والأكثر من ذلك عارفين بللي لوجه هو راس المال.

إيوا السي عبد الله العيساوي ديال الاتحاد الدستوري فاهم مزيان أن كلشي على "اللوك"، ذاك الشي علاش خطف الأنظار في افتتاح البرلمان نهار الجمعة الفايت.. وكيف كتشوفو فالصور، السيد عرف كيفاش يسوَّق للبروفيل ديالو من خلال "الموسطاش" للي كيحتل مساحة واسعة من الوجه تاعو.. إلى درجة أن شي وحدين مشاو بعيد وقالو بللي السي العيساوي حطم الرقم القياسي ديال أطول وأعرض موسطاش دخل للبرلمان من نهار تبنى فالرباط.. لكن بعيدا على لحساب السي العيساوي "مول العود" كان واضح من خلال الصورة، ورسل ميساج ديريكت، هو أنه "باش تكون مرشح فافوري، خاص الموسطاش يكون دستوري ".