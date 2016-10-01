مثيـــر.. شباب مغاربة يتناولون أقراص منع الحمل بحثا عن الوسامة والنعومة وبروز العضلات

تناولت الزميلة ''الأحداث المغربية'' موضوعا مثيرا، سيستغرب له الكثيرون، إلا أنها وقفت على حالات وشهادات وتفسيرات طبية تثبت أن الظاهرة منتشرة في صفوف بعض الشباب المغاربة ، الذين وصل بعضهم إلى حد

شوف تيفي يونس أباعلي



تناولت الزميلة "الأحداث المغربية" موضوعا مثيرا، سيستغرب له الكثيرون، إلا أنها وقفت على حالات وشهادات وتفسيرات طبية تثبت أن الظاهرة منتشرة في صفوف بعض الشباب المغاربة ، الذين وصل بعضهم إلى حد الإدمان.

الموضوع المثير في روبورتاج الجريدة، هو أن تناول أقراص منع الحمل لا يقتصر على العنصر النسوي، كما هو معروف، فما لا يعرفه الكثيرون هو أن بعض الذكور وجدوا أنفسهم منتظمين في تناول هذه الأقراص، بالصدفة أو عبر وصفات طبية.. وقد سردت الجريدة الورقية حالات وشهادات شباب يتناولون أقراص منع الحمل، لاعتقادهم، كما قال مجموعة من الأطباء، بأنها تساعدهم على القضاء على حب الشباب وتنعم البشرة وترطّب الجلد.. فيما لجأ رياضيون إلى "ياسمين" و"ديان 35"، وهي حبوب مازالت تباع في السوق السوداء رغم منعها من طرف وزارة الصحة، يتناولونها إلى جانب بروتينات والحقن لاتزان صدورهم وإبراز عضلاتهم وجعلها مفتولة، كما جاء في شهادة مسير ناد رياضي.

في المقابل، إلى جانب هذه الحالات التي وجدت في أقراص منع الحمل إيجابيات عديدة، يشير الروبورتاج إلى حالات أخرى، تسبّب إدمانها على هذه الحبوب في أمراض وتشوهات جسمانية، فقد صرح مساعد صيدلاني أن هناك نوعين معروفين من الأقراص يقبل عليها بعض الذكور، وهما أكثر خطورة في حال سوء استخدامهما. كما أنها تسببت لكثيرين في أمراض سرطانية وقد ينتج عنها اضطرابات نفسية وأن تناول أقراص منع الحمل بشكل منتظم له أعراض جانبية خطيرة.



