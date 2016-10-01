مدير إحدى الإعداديات بمراكش يتعرض للتعنيف من طرف تلميذين ويصاب بجروح خطيرة

تعرض أمس الجمعة مدير إعدادية سيدي عبد الله حساين بالجماعة القروية تمصلوحت بإقليم الحوز لإعتداء جسدي ولفظي على يد تلميذين، وذلك بعد مشادات كلامية بين الطرفين تحولت لتعنيف.

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تعرض أمس الجمعة مدير إعدادية سيدي عبد الله حساين بالجماعة القروية تمصلوحت بإقليم الحوز لإعتداء جسدي ولفظي على يد تلميذين، وذلك بعد مشادات كلامية بين الطرفين تحولت لتعنيف.

وحسب مصادر محلية التي تطرقت للموضوع، فإنه وفور علم السلطات المعنية والوقاية المدنية بالحادث حلت إلى عين المكان من أجل مباشرة التحقيق بعدها تم نقل المدير المعنف إلى مستعجلات مستشفى إبن طفيل بمراكش من أجل تلقي العلاجات الضرورية.