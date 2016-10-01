في خروج قوي للطالبي العلمي: إلى تعطلنا على بنكيران مخاصوش يتسنانا...يدير الحكومة ديالو..نحن لا نلهث وراء الحقائب.

قال رشيد الطالبي العلمي في حديث لـ''شوف تيفي''، بخصوص ما قيل حول عدم انتظار بنكيران إلى غاية مرور المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار في 29 أكتوبر الجاري من أجل مباشرة مشاوراته مع الحزب حول

شوف تيفي



قال رشيد الطالبي العلمي في حديث لـ"شوف تيفي"، بخصوص ما قيل حول عدم انتظار بنكيران إلى غاية مرور المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار في 29 أكتوبر الجاري من أجل مباشرة مشاوراته مع الحزب حول تشكيل الحكومة، (قال الطالبي) "معندناش مشكل حنا، لأنه لا ينبغي أن يتوقف سير المغرب على التجمع الوطني للأحرار أو شي هيأة أخرى، وأنا متافق معاه، مخصوش يتسنانا".

وأكد الطالبي أن حزبه لا يلهث خلف المواقع، وليس لديه مشكل أن يصطف في صفوف المعارضة، وبالتالي ينبغي لمن يقول ذلك أن يعود لتاريخ التجمع الوطني للأحرار "حنا ولاد الناس كنسكتو وكنحشمو.. لكن دابا مبقيناش غادي نسكتو، غنبداو ندافعو على روسنا، ومللي كندافعو على روسنا كندافعو على مجموعة من القيم للي كنآمنو بها.. إما هاذ القيم للي ضيعناها خلال خمس سنوات الماضية غترجع أو مبقيناش غادين نساهمو.. ميمكنش لينا نساهمو في تدمير البناء ديال 60 سنة منذ حصولنا على الاستقلال".