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صادم وبالصورة.. عائلة تعرض رضيعتها للبيع على موقع للإعلانات
بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 08:52 صادم وبالصورة.. عائلة تعرض رضيعتها للبيع على موقع للإعلانات | مجتمع
صادم وبالصورة.. عائلة تعرض رضيعتها للبيع على موقع للإعلانات
كشفت الشرطة الألمانية، أمس الخميس، عن قيامها بأخذ رضيعة تبلغ 40 يوما من أسرة وضعتها للبيع في موقع إعلانات وتم إيداعها في مكتب رعاية الشباب.

"شوف تيفي"

كشفت الشرطة الألمانية، أمس الخميس، عن قيامها بأخذ رضيعة تبلغ 40 يوما من أسرة وضعتها للبيع في موقع إعلانات وتم إيداعها في مكتب رعاية الشباب.

وحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن الشرطة، أكدت أن الرضيعة هي الطفلة الذي تم الإعلان عنها على الإنترنت موضحة أن متحدث باسم موقع "إيباي" الألماني المجاني لعرض إعلانات مبوبة، قال إن الإعلان الذي تم عرض الفتاة فيه للبيع مساء الثلاثاء الماضي لفت أنظار العاملين بالموقع، وتوجهوا للسلطات، وأوضحت الشرطة أنه تم تفتيش شقة الأسرة التي تم عرض الإعلان منها مساء الأربعاء.
وأضافت المصادر ذاتها بأن متحدث باسم الشرطة قال إن الإنترنت بالشقة لا يتم استخدامه فقط من جانب والدي الفتاة، ولكن يستخدمه أيضا أفراد آخرون بالأسرة وأضاف المتحدث أن والدي الفتاة عادا حاليا إلى المنزل بعد التحقيق معهما.
وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن العرض في موقع "إيباي" استمر لنصف ساعة فقط قبل أن تحذفه إدارة الموقع وترسل معلومات الشخص الذي قدم الإعلان للشرطة، كما جاء في موقع "شبيغل أونلاين" الألماني نقلاً عن الشرطة المحلية أن العائلة لاجئة وهي تعيش منذ عام في ألمانيا وتسكن حاليا في شقة في مدينة دويسبورغ، ولم تذكر الشرطة أسباب الإعلان لكنها ذكرت أن أب وأم الطفلة نفوا علاقتهم بالإعلان.
عائلة تعرض رضيعتها للبيع على موقع للإعلانات

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