إجتماع عاصف لممثلي الإتحاد الإشتراكي بالبرلمان مع قيادة الحزب

كشفت مصادر مطلعة، عن عقد قيادة حزب الإتحاد الإشتراكي مساء اليوم الجمعة إجتماعا بحضور نوابه الجدد بمجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين قصد التعارف.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، عن عقد قيادة حزب الإتحاد الإشتراكي مساء اليوم الجمعة إجتماعا بحضور نوابه الجدد بمجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين قصد التعارف.

وأضافت ذات المصادر، أن الإجتماع المنعقد بعد الخطاب الملكي في إفتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، عرف نقاشا حادا بين مناصرين للدخول للتشكيلة الحكومية عبر تلبية طلب لعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة إن تقدم به بشكل جدي للحزب، وبين معارضين للدخول مع التجربة التي يقودها حزب ذو مرجعية متناقضة مع إيديولوجية الحزب حسب ذات المصادر.

وأوضحت ذات المصادر، أن الحاضرين إتفقوا على الإصطفاف مع أسموه بالأحزاب الوطنية والديموقراطية، فيما أبانت بعض الوجوه الحاضرة عن رغبتها في الإستوزار في النسخة الحالية من الحكومة التي يقودها عبد الإله بن كيران، بمبرر أنها كانت وراء حصد الحزب لنسبة مهمة من العدد الإجمالي للأصوات بقلاعها الإنتخابية، كما أن أسماء أخرى عبرت عن عدم رضاها للمقاعد التي حصل عليها الحزب، متهمة قيادة الحزب بالفشل في تدبير المحطة الإنتخابية ل 7 أكتوبر.

وقالت ذات المصدر، أن إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، صرح أمام الحاضرين أن بعض وكلاء اللوائح "سرق منهم المقعد في آخر اللحظات".

من جهة ثانية، نفى عضو بالمكتب السياسي للحزب التطرق لقضية إختيار رئيس للفريق بمجلس النواب، كما تم تداوله على الفايسبوك، مؤكدا أن الإجتماع كان عاديا بين عدد من أعضاء المكتب السياسي وممثلي الحزب بالبرلمان بغرفتيه بهدف التعارف، موضحا أن قيادة الحزب أجلت النقاش في نقطة تقييم نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة، إلى إجتماع آخر بحضور جميع وكلاء لوائح الحزب.