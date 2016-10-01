مصر تستفز المغرب وتستقبل وفدا ''برلمانيا للبوليساريو''

في خطوة سابقة من نوعها، سمحت الحكومة المصرية بمشاركة وفد من البوليساريو عن ''ما يسمى بالبرلمان الصحراوي'' في أشغال المؤتمر البرلماني العربي – الإفريقي بشرم الشيخ.

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في خطوة سابقة من نوعها، سمحت الحكومة المصرية بمشاركة وفد من البوليساريو عن "ما يسمى بالبرلمان الصحراوي" في أشغال المؤتمر البرلماني العربي – الإفريقي بشرم الشيخ.

وما زاد من خطورة الإستفزاز المفاجئ لدولة مصر إتجاه المغرب، هو نص إعلان "شرم الشيخ"، الصادر في ختام الجلسة المشتركة للبرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا الإثنين الماضي، والذي أكد على "دعم ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، والعيش في سلام طبقًا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة" حسب نص الإعلان الصادر عن المؤثمر.

وإستقبلت مصر الوفد الذي ترأسه قياديين عن جبهة البوليساريو الإنفصالية، حيث شاركوا إلى جانب برلمانيين ينتمون لدول عربية وإفريقية، على حد تعبير مواقع إعلامية مصرية.

وتأتي خطوة إستقبال مصر لوفد عن جبهة البوليساريو الإنفصالية، رغم تأكيد أكثر من مسؤول دبلوماسي مصري ومغربي عن متانة العلاقات بين البلدين كان أخرها الحفل الذي حضي به محمد سعد العلمى سفير المغرب فى مصر بمناسبة انتهاء مدة إنتدابه بحضور مسؤولين مصريين شهر يوليوز الماضي.