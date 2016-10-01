خطير و بالفيديو..شاهد كيف هاجمت سمكة قرش غواصا من داخل قفص تحت الماء

فيديو مثير ذاك الذي نشرته وسائل إعلام مكسيكية،يظهر لقطات مروعة لتحطيم قرش أبيض قفص موجود تحت الماء مخصصا لحماية الغواصين، في الوقت الذي كان فيه أحد الغواصين محاصرا في الداخل.

شوف تيفي:وكالات

فيديو مثير ذاك الذي نشرته وسائل إعلام مكسيكية،يظهر لقطات مروعة لتحطيم قرش أبيض قفص موجود تحت الماء مخصصا لحماية الغواصين، في الوقت الذي كان فيه أحد الغواصين محاصرا في الداخل.

والتقطت الكاميرات هذا الفيديو قرب جزيرة غوادالوبي قبالة الساحل الغربي للمكسيك، حيث اندفع القرش نحو قطعة من التونا كانت مربوطة بطرف حبل، وأدى الأمر إلى اقتحامه قفص يوجد فيه أحد الغواصين.

وقام أحد أفراد الطاقم الموجود على القارب بفتح باب القفص العلوي عندما لاحظ هذا الهجوم.

وسمح هذا الأمر للقرش بالخروج من خلال الفتحة والسباحة بعيدا، وبالتالي حظي الغواص بفرصة في النجاة من حادث أليم.