صادم و هام للمغاربة..العشب الاصطناعي يسبب السرطان

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أعاد تقرير تلفزيوني هولندي تسليط الضوء على مخاوف طالما انتابت العلماء في أنّ العشب الصناعي الذي يكسو ملاعب كرة القدم قد يصيب اللاعبين بالسرطان،بسبب حبيبات مطاط عجلات السيارات المستعملة في تركيبه تحت شعيرات العشب.
و حسب التقرير،فإن الطبقات الثلاث الصناعية التي يتكون منها العشب تصنع من خلال زرع شعيرات السنثتك الخضراء في طبقة من الرمل، وتدعم الشعيرات بعد خلط الرمل بطبقة من "مطالط الكرومبو" وهي حبيبات مستخلصة من إطارات السيارات المستعملة.
و دفع التقرير الذي أثار ضجة في هولندا السلطات المحلية على التحري بشكل جدي حول تأثيرات العشب الاصطناعي على الصحة العامة بعد أن تحدث عالم هولندي للبرنامج عن حبيبات بلاستيكية تحث العشب الاصطناعي تحتوي على مواد مسرطنة.
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