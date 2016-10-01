 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:هذا ما أمر به قاضي التحقيق بعد الاستماع لعشر فتيات منتميات لخلية تنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق

عاجل:هذا ما أمر به قاضي التحقيق بعد الاستماع لعشر فتيات منتميات لخلية تنظيم الدولة الإسلامية

الطالبي العلمي لـشوف تيفي: تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي مرحبا وللي معجبوشي يسمح لينا وراه كاين إمكانيات أخرى | بوليتيك

الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي

بالفيديو..الطالبي العلمي لـشوف تيفي: لهذه الأسباب تم توحيد فريقي التجمع والاتحاد الدستوري.. وثقافة الابتزاز والعرقلة معندناش | بوليتيك

بالفيديو..الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': لهذه الأسباب تم توحيد فريقي التجمع والاتحاد الدستوري..

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء | ثقافة و فنون

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء

بالصورة..شاهد محمد الخياري في بلجيكا رفقة حراسه الخاصين | ثقافة و فنون

بالصورة..شاهد محمد الخياري في بلجيكا رفقة حراسه الخاصين

عاجل بعد فيديو القرطاس:مواجهة خطيرة بفاس بين العناصر الأمنية و أخطر مجرم..و هذا ما وقع | حوادث و حقوق

عاجل بعد فيديو القرطاس:مواجهة خطيرة بفاس بين العناصر الأمنية و أخطر مجرم..و هذا ما وقع

خطير..هذا ما وقع لشخص رمى على الملك بطاقته الوطنية قبل توجهه إلى البرلمان | بوليتيك

خطير..هذا ما وقع لشخص رمى على الملك بطاقته الوطنية قبل توجهه إلى البرلمان

بالصور..ها علاش هضر الملك محمد السادس فخِطابو بالبرلمان مْنين قال يجب تقريب الإدارة من المواطن | بوليتيك

بالصور..ها علاش هضر الملك محمد السادس فخِطابو بالبرلمان مْنين قال يجب تقريب الإدارة من المواطن

بودن وبالفيديو : خبرة الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ستعيد فتح ملف المحتجزين بتندوف | بوليتيك

بودن وبالفيديو : خبرة الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ستعيد فتح ملف المحتجزين بتندوف

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

عاجل:هذا ما أمر به قاضي التحقيق بعد الاستماع لعشر فتيات منتميات لخلية تنظيم الدولة الإسلامية
بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 01:19 عاجل:هذا ما أمر به قاضي التحقيق بعد الاستماع لعشر فتيات منتميات لخلية تنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق
عاجل:هذا ما أمر به قاضي التحقيق بعد الاستماع لعشر فتيات منتميات لخلية تنظيم الدولة الإسلامية
أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الجمعة، بإيداع عشر فتيات السجن المحلي بالعرجات بعد الاستماع إليهن في إطار التحقيق الابتدائي، وذلك للاشتباه في

شوف تيفي:

أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الجمعة، بإيداع عشر فتيات السجن المحلي بالعرجات بعد الاستماع إليهن في إطار التحقيق الابتدائي، وذلك للاشتباه في تورطهن في قضايا لها علاقة بالإرهاب .

وأفاد مصدر قضائي بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت في وقت سابق اليوم ملف الفتيات العشر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط .

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكن يوم ثالث أكتوبر الجاري ، من تفكيك خلية تتكون من عشر فتيات يشتبه في كونهن مواليات لما يسمى "تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد المغرب العربي "(داعش) كن ينشطن بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدي الطيبي نواحي القنيطرة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه العملية أسفرت عن "حجز مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات لدى إحدى المشتبه فيهن".

وأشار البلاغ إلى أن "المشتبه فيهن، اللواتي تربط بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة بصفوف التنظيم الإسلامي وبعض المناصرين لجماعات إسلامية متطرفة، كن ينسقن، في إطار هذا المشروع التخريبي، مع عناصر ميدانية بوحدة العمليات الخارجية ل (داعش ) بالساحة السورية العراقية، وكذا مع عناصر موالية لنفس التنظيم تنشط خارج منطقة تمركز هذا الأخير في العراق وسوريا".

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ارهاب قاضي سلا الداخلية عشر فتيات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل بعد فيديو القرطاس:مواجهة خطيرة بفاس بين العناصر الأمنية و أخطر مجرم..و هذا ما وقع | حوادث و حقوق

عاجل بعد فيديو القرطاس:مواجهة خطيرة بفاس بين العناصر الأمنية و أخطر مجرم..و هذا ما وقع

شاب يوجه ضربات مميتة لزوج شقيقته بواسطة شاقور ببني ملال.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

شاب يوجه ضربات مميتة لزوج شقيقته بواسطة شاقور ببني ملال.. وهذه هي التفاصيل

بالفيديو والصور..حادث خطير بين سيارتين للنقل المدرسي بالمحمدية بعد صلاة الجمعة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..حادث خطير بين سيارتين للنقل المدرسي بالمحمدية بعد صلاة الجمعة..وهذه هي التفاصيل

مثير.. الحكم على شاب بـالسجن لـ 10 سنوات لسرقته 5 دراهم بطنجة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير.. الحكم على شاب بـالسجن لـ 10 سنوات لسرقته 5 دراهم بطنجة..وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تلفزيون تايلاند يبث باللونين الأبيض والأسود حدادا على رحيل ملك البلاد | قنوات أخرى
منذ 28 دقيقة

تلفزيون تايلاند يبث باللونين الأبيض والأسود حدادا على رحيل ملك البلاد

لحظة انفجار هاتف نوت 7 في منزل عائلة أمريكية | زووم

لحظة انفجار هاتف نوت 7 في منزل عائلة أمريكية

الحصاد اليومي : الملك محمد السادس يترأس افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : الملك محمد السادس يترأس افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة

أمينة ماء العينين بعد الخطاب الملكي:خاصنا نديرو ميثاق للبرلمان يكون فيه المواطن طرف فالنقاش | خارج البلاطو

أمينة ماء العينين بعد الخطاب الملكي:خاصنا نديرو ميثاق للبرلمان يكون فيه المواطن طرف فالنقاش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:هذا ما أمر به قاضي التحقيق بعد الاستماع لعشر فتيات منتميات لخلية تنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق
منذ 57 دقيقة

عاجل:هذا ما أمر به قاضي التحقيق بعد الاستماع لعشر فتيات منتميات لخلية تنظيم الدولة الإسلامية

الطالبي العلمي لـشوف تيفي: تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي مرحبا وللي معجبوشي يسمح لينا وراه كاين إمكانيات أخرى | بوليتيك

الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي

بالفيديو..الطالبي العلمي لـشوف تيفي: لهذه الأسباب تم توحيد فريقي التجمع والاتحاد الدستوري.. وثقافة الابتزاز والعرقلة معندناش | بوليتيك

بالفيديو..الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': لهذه الأسباب تم توحيد فريقي التجمع والاتحاد الدستوري..

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء | ثقافة و فنون

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.