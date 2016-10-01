عاجل:هذا ما أمر به قاضي التحقيق بعد الاستماع لعشر فتيات منتميات لخلية تنظيم الدولة الإسلامية

أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الجمعة، بإيداع عشر فتيات السجن المحلي بالعرجات بعد الاستماع إليهن في إطار التحقيق الابتدائي، وذلك للاشتباه في

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أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الجمعة، بإيداع عشر فتيات السجن المحلي بالعرجات بعد الاستماع إليهن في إطار التحقيق الابتدائي، وذلك للاشتباه في تورطهن في قضايا لها علاقة بالإرهاب .

وأفاد مصدر قضائي بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت في وقت سابق اليوم ملف الفتيات العشر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط .

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكن يوم ثالث أكتوبر الجاري ، من تفكيك خلية تتكون من عشر فتيات يشتبه في كونهن مواليات لما يسمى "تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد المغرب العربي "(داعش) كن ينشطن بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدي الطيبي نواحي القنيطرة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه العملية أسفرت عن "حجز مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات لدى إحدى المشتبه فيهن".

وأشار البلاغ إلى أن "المشتبه فيهن، اللواتي تربط بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة بصفوف التنظيم الإسلامي وبعض المناصرين لجماعات إسلامية متطرفة، كن ينسقن، في إطار هذا المشروع التخريبي، مع عناصر ميدانية بوحدة العمليات الخارجية ل (داعش ) بالساحة السورية العراقية، وكذا مع عناصر موالية لنفس التنظيم تنشط خارج منطقة تمركز هذا الأخير في العراق وسوريا".