الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي مرحبا وللي معجبوشي يسمح لينا وراه كاين إمكانيات أخرى''

سلط رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في حديثه لـ''شوف تيفي'' الضوء على جانب من التحالفات التي يباشرها رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة

شوف تيفي

سلط رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في حديثه لـ"شوف تيفي" الضوء على جانب من التحالفات التي يباشرها رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكشف العلمي أن حزبه تلقى اتصالات حول مسألة التحالف، لكن جواب الحزب كان واضحا على حد تعبيره، حيث قال "أولا إنه في المرحلة الحالية يحتاج بيتنا الداخلي إلى ترتيب، وأمامنا 15 يوم لذلك، أي في 29 أكتوبر سنقوم بمؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس جديد للحزب، ثانيا.. إن الذي يقرر في دخول

الحكومة من عدمه هو المجلس الوطني للحزب، أي المؤسسة الحزبية، وبالتالي (مكيقررش الطالبي ولا مزوار ولا شي حد فهاذ الشي).

وأكد الطالبي أنه كان هناك توجيها ساد خلال النقاش داخل المكتب السياسي، يقول بأن المشاركة تستدعي توفر مجموعة من الشروط، "(وهاذ الشروط بدينا كنذاكرو فيها)، ولا تتعلق بالحقائب الوزارية، ولا بعددها، وإنما بالرهانات المستقبلية والتحديات الحالية التي يعيشها المغرب". من هذا المنطلق، يضيف الطالبي العالمي، أننا نقول، إن "التجربة السابقة للحكومة وأيضا للبرلمان، شهدت مجموعة من الممارسات (للي معاجباناش)، ونعبر عنها بشكل حضاري ومسؤول وبالواضح وليس بالمرموز، حيث نقول يجب الرقي بمستوى الخطاب واحترام المؤسسات الدستورية واحترام الأحزاب السياسية والخروج من منطق شخصنة النقاش، والدخول في طرح الملفات والقضايا الحقيقية للمجتمع المغربي (للي عجبو هاذ الشي مرحبا وللي معجبوشي يسمح لينا وراه كاين إمكانيات أخرى".