 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الطالبي العلمي لـشوف تيفي: تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي مرحبا وللي معجبوشي يسمح لينا وراه كاين إمكانيات أخرى | بوليتيك

الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي

بالفيديو..الطالبي العلمي لـشوف تيفي: لهذه الأسباب تم توحيد فريقي التجمع والاتحاد الدستوري.. وثقافة الابتزاز والعرقلة معندناش | بوليتيك

بالفيديو..الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': لهذه الأسباب تم توحيد فريقي التجمع والاتحاد الدستوري..

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء | ثقافة و فنون

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء

بالصورة..شاهد محمد الخياري في بلجيكا رفقة حراسه الخاصين | ثقافة و فنون

بالصورة..شاهد محمد الخياري في بلجيكا رفقة حراسه الخاصين

عاجل بعد فيديو القرطاس:مواجهة خطيرة بفاس بين العناصر الأمنية و أخطر مجرم..و هذا ما وقع | حوادث و حقوق

عاجل بعد فيديو القرطاس:مواجهة خطيرة بفاس بين العناصر الأمنية و أخطر مجرم..و هذا ما وقع

خطير..هذا ما وقع لشخص رمى على الملك بطاقته الوطنية قبل توجهه إلى البرلمان | بوليتيك

خطير..هذا ما وقع لشخص رمى على الملك بطاقته الوطنية قبل توجهه إلى البرلمان

بالصور..ها علاش هضر الملك محمد السادس فخِطابو بالبرلمان مْنين قال يجب تقريب الإدارة من المواطن | بوليتيك

بالصور..ها علاش هضر الملك محمد السادس فخِطابو بالبرلمان مْنين قال يجب تقريب الإدارة من المواطن

بودن وبالفيديو : خبرة الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ستعيد فتح ملف المحتجزين بتندوف | بوليتيك

بودن وبالفيديو : خبرة الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ستعيد فتح ملف المحتجزين بتندوف

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعبئ موارده البشرية والمادية لتسهيل تنقل المشاركين خلال مؤتمر (كوب 22) | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعبئ موارده البشرية والمادية لتسهيل تنقل المشاركين خلال مؤتمر (كوب

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي مرحبا وللي معجبوشي يسمح لينا وراه كاين إمكانيات أخرى''
بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 00:03 الطالبي العلمي لـشوف تيفي: تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي مرحبا وللي معجبوشي يسمح لينا وراه كاين إمكانيات أخرى | بوليتيك
الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي مرحبا وللي معجبوشي يسمح لينا وراه كاين إمكانيات أخرى''
سلط رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في حديثه لـ''شوف تيفي'' الضوء على جانب من التحالفات التي يباشرها رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة

شوف تيفي
سلط رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في حديثه لـ"شوف تيفي" الضوء على جانب من التحالفات التي يباشرها رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكشف العلمي أن حزبه تلقى اتصالات حول مسألة التحالف، لكن جواب الحزب كان واضحا على حد تعبيره، حيث قال "أولا إنه في المرحلة الحالية يحتاج بيتنا الداخلي إلى ترتيب، وأمامنا 15 يوم لذلك، أي في 29 أكتوبر سنقوم بمؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس جديد للحزب، ثانيا.. إن الذي يقرر في دخول
الحكومة من عدمه هو المجلس الوطني للحزب، أي المؤسسة الحزبية، وبالتالي (مكيقررش الطالبي ولا مزوار ولا شي حد فهاذ الشي).
وأكد الطالبي أنه كان هناك توجيها ساد خلال النقاش داخل المكتب السياسي، يقول بأن المشاركة تستدعي توفر مجموعة من الشروط، "(وهاذ الشروط بدينا كنذاكرو فيها)، ولا تتعلق بالحقائب الوزارية، ولا بعددها، وإنما بالرهانات المستقبلية والتحديات الحالية التي يعيشها المغرب". من هذا المنطلق، يضيف الطالبي العالمي، أننا نقول، إن "التجربة السابقة للحكومة وأيضا للبرلمان، شهدت مجموعة من الممارسات (للي معاجباناش)، ونعبر عنها بشكل حضاري ومسؤول وبالواضح وليس بالمرموز، حيث نقول يجب الرقي بمستوى الخطاب واحترام المؤسسات الدستورية واحترام الأحزاب السياسية والخروج من منطق شخصنة النقاش، والدخول في طرح الملفات والقضايا الحقيقية للمجتمع المغربي (للي عجبو هاذ الشي مرحبا وللي معجبوشي يسمح لينا وراه كاين إمكانيات أخرى".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الطالبي العلمي لـشوف تيفي: تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي مرحبا وللي معجبوشي يسمح لينا وراه كاين إمكانيات أخرى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو..الطالبي العلمي لـشوف تيفي: لهذه الأسباب تم توحيد فريقي التجمع والاتحاد الدستوري.. وثقافة الابتزاز والعرقلة معندناش | بوليتيك

بالفيديو..الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': لهذه الأسباب تم توحيد فريقي التجمع والاتحاد الدستوري.. وثقافة الابتزاز والعرقلة ''معندناش''

خطير..هذا ما وقع لشخص رمى على الملك بطاقته الوطنية قبل توجهه إلى البرلمان | بوليتيك

خطير..هذا ما وقع لشخص رمى على الملك بطاقته الوطنية قبل توجهه إلى البرلمان

بالصور..ها علاش هضر الملك محمد السادس فخِطابو بالبرلمان مْنين قال يجب تقريب الإدارة من المواطن | بوليتيك

بالصور..ها علاش هضر الملك محمد السادس فخِطابو بالبرلمان مْنين قال يجب تقريب الإدارة من المواطن

بودن وبالفيديو : خبرة الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ستعيد فتح ملف المحتجزين بتندوف | بوليتيك

بودن وبالفيديو : خبرة الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ستعيد فتح ملف المحتجزين بتندوف

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء | خارج البلاطو
منذ 19 دقيقة

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء

أول تصريح طريف لرضى الطالياني بعد مضاربة عين الذئاب شوفو أشنو قال | بــووز

أول تصريح طريف لرضى الطالياني بعد مضاربة عين الذئاب شوفو أشنو قال

دين يسر..أسرار خطيرة عن السحر و الشعوذة في عاشوراء | مع الراقي

دين يسر..أسرار خطيرة عن السحر و الشعوذة في عاشوراء

شوف الصحافة : اعتقال شخص رمى على الملك بطاقته الوطنية‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة : اعتقال شخص رمى على الملك بطاقته الوطنية‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الطالبي العلمي لـشوف تيفي: تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي مرحبا وللي معجبوشي يسمح لينا وراه كاين إمكانيات أخرى | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي

بالفيديو..الطالبي العلمي لـشوف تيفي: لهذه الأسباب تم توحيد فريقي التجمع والاتحاد الدستوري.. وثقافة الابتزاز والعرقلة معندناش | بوليتيك

بالفيديو..الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': لهذه الأسباب تم توحيد فريقي التجمع والاتحاد الدستوري..

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء | ثقافة و فنون

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء

بالصورة..شاهد محمد الخياري في بلجيكا رفقة حراسه الخاصين | ثقافة و فنون

بالصورة..شاهد محمد الخياري في بلجيكا رفقة حراسه الخاصين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.