بالفيديو..الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': لهذه الأسباب تم توحيد فريقي التجمع والاتحاد الدستوري.. وثقافة الابتزاز والعرقلة ''معندناش''

ثمة قراءات كثيرة، طفت إلى السطح حول خفايا توحيد الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار مع فريق حزب الاتحاد الدستوري، ضمنها قراءة، قالت إن هذا التوحيد يهدف إلى الضغط على بنكيران أثناء مشاورته

شوف تيفي



ثمة قراءات كثيرة، طفت إلى السطح حول خفايا توحيد الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار مع فريق حزب الاتحاد الدستوري، ضمنها قراءة، قالت إن هذا التوحيد يهدف إلى الضغط على بنكيران أثناء مشاورته للحزبين من أجل الانضمام للحكومة لكسب مقاعد وزارية وازنة. لكن بعيدا عن القراءات، أوضح رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في تصريح لـ"شوف تيفي"، أنه لا يمكن لأي عمل السياسي في أبجديات حزبه أن يُستعمل بشكل سلبي ضد الآخر، باعتبار ذلك "لا يدخل في ثقافة التجمع الوطني للأحرار" يقول العلمي، قبل أن يواصل، أن "رئيس الحكومة يعرف الدور الذي لعبه التجمع الوطني للأحرار خلال الفترة السابقة، ذلك أن ثقافة الابتزاز وثقافة العرقلة (كلها معندناش)، لذلك، نحن نفكر بشكل إيجابي، وهو الدفع بالمسلسل الديمقراطي نحو كل ما يستجيب للمتطلبات المجتمعية للمغرب".

وقال العلمي إن توحيد الفريقين بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يعد بناءا، ليس جديدا كما يبدو، فقد تم العمل به سنة 2010، "كنا وقتها في الحكومة، بينما كان الاتحاد الدستوري في المعارضة، فتم تشكيل فريق موحد، واتهمنا آنذاك بأننا نضع رجلا في الأغلبية وأخرى في المعارضة، لكن في الفترة السابقة لم نتمكن من تشكيل هذا التحالف، حتى لا نسقط في مثل هذه الادعاءات، لكن قنوات الاتصال بين التجمع والاتحاد الدستوري كانت مفتوحة دائما.. وحتى لا يقال مرة أخرى إننا نعرقل العمل الحكومي، عملنا في هذه الفترة تحالفا مع هذا الحزب، أي (إلى كنا فالأغلبية غنكونو جميع ولا كنا في المعارضة غنكونو جميع)، حتى لا يؤاخذ علينا أحد عمل التحالف مع الأحزاب السياسية".

وأكد الطالبي العلمي أن الهدف من هذه الخطوة هو عقلنة المشهد الحزبي داخل المؤسسة التشريعية، فضلا عن كون توحيد الفرقين يعطي قوة أكثر على مستوى الاقتراحات والدبلوماسية البرلمانية ورئاسة اللجن وغيرها كثير. يقول العلمي.