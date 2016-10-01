في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء

بعد الانتقادات التي وجهها له الإعلام الجزائي ، بعدما عبر مؤخرا عن حبه للمغرب و لملك المغرب،كشف الفنان الجزائري رضى الطالياني من جديد عن عشقه للمغرب الذي يعتبره بلده الثاني،مشبها المغرب و الجزائر

شوف تيفي:م غ

بعد الانتقادات التي وجهها له الإعلام الجزائي ، بعدما عبر مؤخرا عن حبه للمغرب و لملك المغرب،كشف الفنان الجزائري رضى الطالياني من جديد عن عشقه للمغرب الذي يعتبره بلده الثاني،مشبها المغرب و الجزائر "بـ الأب و الأم ".

و احتفظ رضى الطالياني بالسر وراء حبه للمغرب قائلا: مفهمتش علاش نتاقدوني حيث كنبغي المغرب و الوقت غادي تبين علاش كنبغي هاذ البلاد الزوينة و كولشي كيفوت و كيبقى غير لافوت"

وكان الطلياني الذي أحيى اليوم الجمعة سهرة فنية بموروكومول ، هاجم وسائل الإعلام الجزائرية وقال بشأنها إنها تتعمد الفتنة وخلق المشاكل بين البلدين ولا تتمتع بالاحترافية ومستواها ضعيف جدا وذلك على خلفية ما كتبته حول الصورة التي جمعته بالملك محمد السادس.