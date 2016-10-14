بالصورة..شاهد محمد الخياري في بلجيكا رفقة حراسه الخاصين

تداول صباح اليوم الجمعة مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان الكوميدي المغربي ''محمد الخياري'' وهو يتجول بمدينة ''بروكسيل'' و يقوم بالشوبينغ رفقة حراسه ما أثار تساؤلات كثيرة عند

شوف تيفي:ماريا جعدود

تداول صباح اليوم الجمعة مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان الكوميدي المغربي "محمد الخياري" وهو يتجول بمدينة "بروكسيل" و يقوم بالشوبينغ رفقة حراسه ما أثار تساؤلات كثيرة عند معجبيه حول استعانته بحراس خاصين.

وفي اتصال ل "شوف تيفي" مع الفنان الخياري حول موضوع خروجه رفقة حراسه أجاب ضاحكا "نعم هادوك هما حراسي الخاصين والأقرب ليا بزاف لأنهم وليداتي عثمان الأكبر وأيوب وإسماعيل إلي ديما كيرافقوني او هاذيك الصورة في بلجيكا كنا كنتساراو" وأضاف الخياري انه لا يحتاج لحراس لان ليست له عداوة مع احد ويكفي حب جمهوره داخل المغرب وخارجه الذين يحترمونه .

وجدير بالذكر أن محمد الخياري قد انهي مؤخرا تصوير فيلم سينمائي جديد رفقة المخرج المغربي نور الدين الخماري والذي سيتم عرضه قريبا بالقاعات السينمائية.