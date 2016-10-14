 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الطالبي العلمي لـشوف تيفي: تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي مرحبا وللي معجبوشي يسمح لينا وراه كاين إمكانيات أخرى | بوليتيك

الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي

بالفيديو..الطالبي العلمي لـشوف تيفي: لهذه الأسباب تم توحيد فريقي التجمع والاتحاد الدستوري.. وثقافة الابتزاز والعرقلة معندناش | بوليتيك

بالفيديو..الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': لهذه الأسباب تم توحيد فريقي التجمع والاتحاد الدستوري..

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء | ثقافة و فنون

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء

بالصورة..شاهد محمد الخياري في بلجيكا رفقة حراسه الخاصين | ثقافة و فنون

بالصورة..شاهد محمد الخياري في بلجيكا رفقة حراسه الخاصين

عاجل بعد فيديو القرطاس:مواجهة خطيرة بفاس بين العناصر الأمنية و أخطر مجرم..و هذا ما وقع | حوادث و حقوق

عاجل بعد فيديو القرطاس:مواجهة خطيرة بفاس بين العناصر الأمنية و أخطر مجرم..و هذا ما وقع

خطير..هذا ما وقع لشخص رمى على الملك بطاقته الوطنية قبل توجهه إلى البرلمان | بوليتيك

خطير..هذا ما وقع لشخص رمى على الملك بطاقته الوطنية قبل توجهه إلى البرلمان

بالصور..ها علاش هضر الملك محمد السادس فخِطابو بالبرلمان مْنين قال يجب تقريب الإدارة من المواطن | بوليتيك

بالصور..ها علاش هضر الملك محمد السادس فخِطابو بالبرلمان مْنين قال يجب تقريب الإدارة من المواطن

بودن وبالفيديو : خبرة الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ستعيد فتح ملف المحتجزين بتندوف | بوليتيك

بودن وبالفيديو : خبرة الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ستعيد فتح ملف المحتجزين بتندوف

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعبئ موارده البشرية والمادية لتسهيل تنقل المشاركين خلال مؤتمر (كوب 22) | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعبئ موارده البشرية والمادية لتسهيل تنقل المشاركين خلال مؤتمر (كوب

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

بالصورة..شاهد محمد الخياري في بلجيكا رفقة حراسه الخاصين
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 23:28 بالصورة..شاهد محمد الخياري في بلجيكا رفقة حراسه الخاصين | ثقافة و فنون
بالصورة..شاهد محمد الخياري في بلجيكا رفقة حراسه الخاصين
تداول صباح اليوم الجمعة مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان الكوميدي المغربي ''محمد الخياري'' وهو يتجول بمدينة ''بروكسيل'' و يقوم بالشوبينغ رفقة حراسه ما أثار تساؤلات كثيرة عند

 شوف تيفي:ماريا جعدود

 تداول صباح اليوم الجمعة مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان الكوميدي المغربي "محمد الخياري" وهو يتجول بمدينة "بروكسيل" و يقوم بالشوبينغ رفقة حراسه ما أثار تساؤلات كثيرة عند معجبيه حول استعانته بحراس خاصين.

وفي اتصال ل "شوف تيفي" مع الفنان الخياري حول موضوع خروجه رفقة حراسه أجاب ضاحكا "نعم هادوك هما حراسي الخاصين والأقرب ليا بزاف لأنهم وليداتي عثمان الأكبر وأيوب وإسماعيل إلي ديما كيرافقوني او هاذيك الصورة في بلجيكا كنا كنتساراو" وأضاف الخياري انه لا يحتاج لحراس لان ليست له عداوة مع احد ويكفي حب جمهوره داخل المغرب وخارجه الذين يحترمونه .

وجدير بالذكر أن محمد الخياري قد انهي مؤخرا تصوير فيلم سينمائي جديد رفقة المخرج المغربي نور الدين الخماري والذي سيتم عرضه قريبا بالقاعات السينمائية.

 شاهد محمد الخياري في بلجيكا رفقة حراسه الخاصين

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ماريا جعدود محمد الخياري نورالدين الخماري السينمائي بلجيكا اولاده.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء | ثقافة و فنون

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء

مات ولازال يحقق أرباحا مالية كبيرة.. مايكل جاكسون يتصدر قائمة فوربس | ثقافة و فنون

مات ولازال يحقق أرباحا مالية كبيرة.. مايكل جاكسون يتصدر قائمة فوربس

الشاب خالد في المغرب ..ها فين جاي وهذا هو الجديد ديالو | ثقافة و فنون

الشاب خالد في المغرب ..ها فين جاي وهذا هو الجديد ديالو

عاجل و بالصورة: الفنان إيكو في القفص الذهبي..واش بصح؟ | ثقافة و فنون

عاجل و بالصورة: الفنان إيكو في القفص الذهبي..واش بصح؟

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء

أول تصريح طريف لرضى الطالياني بعد مضاربة عين الذئاب شوفو أشنو قال | بــووز

أول تصريح طريف لرضى الطالياني بعد مضاربة عين الذئاب شوفو أشنو قال

دين يسر..أسرار خطيرة عن السحر و الشعوذة في عاشوراء | مع الراقي

دين يسر..أسرار خطيرة عن السحر و الشعوذة في عاشوراء

شوف الصحافة : اعتقال شخص رمى على الملك بطاقته الوطنية‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة : اعتقال شخص رمى على الملك بطاقته الوطنية‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الطالبي العلمي لـشوف تيفي: تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي مرحبا وللي معجبوشي يسمح لينا وراه كاين إمكانيات أخرى | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': تلقينا اتصالات للدخول في الحكومة.. وهذه هي شروطنا (للي عجبو هاذ الشي

بالفيديو..الطالبي العلمي لـشوف تيفي: لهذه الأسباب تم توحيد فريقي التجمع والاتحاد الدستوري.. وثقافة الابتزاز والعرقلة معندناش | بوليتيك

بالفيديو..الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': لهذه الأسباب تم توحيد فريقي التجمع والاتحاد الدستوري..

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء | ثقافة و فنون

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء

بالصورة..شاهد محمد الخياري في بلجيكا رفقة حراسه الخاصين | ثقافة و فنون

بالصورة..شاهد محمد الخياري في بلجيكا رفقة حراسه الخاصين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.