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بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 22:59 عاجل بعد فيديو القرطاس:مواجهة خطيرة بفاس بين العناصر الأمنية و أخطر مجرم..و هذا ما وقع | حوادث و حقوق
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تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع ثلاث مذكرات بحث من أجل الضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض، وتعدد

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تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع ثلاث مذكرات بحث من أجل الضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض، وتعدد السرقات بالعنف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أبدى المشتبه فيه مقاومة عنيفة أثناء عملية توقيفه، حيث أشهر سكينا في مواجهة عناصر الأمن وعرض حياتهم للخطر بشكل جدي، مما اضطر موظف شرطة، برتبة ضابط أمن، إلى استخدام سلاحه الوظيفي مطلقا عيارا ناريا اصطدم بالنصل الحديدي للسكين، وأصابت شظاياه كف المشتبه فيه.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل المعني بالأمر إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، قبل أن يتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

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