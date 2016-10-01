خطير..هذا ما وقع لشخص رمى على الملك بطاقته الوطنية قبل توجهه إلى البرلمان

اعتقلت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة الحي الحسني، اليوم الجمعة شخصا رمى على الملك محمد السادس بطاقته الوطنية أثناء خروجه في جولة بأحد شوارع الحي الحسني.

شوف تيفي

اعتقلت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة الحي الحسني، اليوم الجمعة شخصا رمى على الملك محمد السادس بطاقته الوطنية أثناء خروجه في جولة بأحد شوارع الحي الحسني.

و قالت مصادر ليومية أخبار اليوم، التي نشرت الخبر في عددها الصادر نهاية هذا الأسبوع،إن التحقيق مع المعتقل كشف أنه استفاد في مرات سابقة من رخصتين للنقل واحدة له و أخرى لأمه و كان يطمح إلى الحصول على المزيد،غير أن العناصر الأمنية تدخلت و اعتقلته مباشرة بعد رميه البطاقة داخل سيارة الملك.

إلى ذلك مازالت التحقيقات متواصلة للكشف عن المسؤول عن التقصير الأمني بالدائرة الأمنية مولاي رشيد،و الذي نتج عنه رشق الموكب الملكي بثلاث قنينات زجاجية من طرف مختل عقلي.