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بالصور..ها علاش هضر الملك محمد السادس فخِطابو بالبرلمان مْنين قال يجب تقريب الإدارة من المواطن
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 21:58 بالصور..ها علاش هضر الملك محمد السادس فخِطابو بالبرلمان مْنين قال يجب تقريب الإدارة من المواطن | بوليتيك
بالصور..ها علاش هضر الملك محمد السادس فخِطابو بالبرلمان مْنين قال يجب تقريب الإدارة من المواطن
مباشرة بعد الخطاب الملكي التاريخي و الجريء الذي وجهه اليوم الجمعة الملك محمد السادس للشعب المغربي بمناسبة افتتاح البرلمان، و الذي ركز من خلاله على تقريب الإدارة من المواطن، تداول رواد مواقع

 شوف تيفي:م غ

مباشرة بعد الخطاب الملكي التاريخي و الجريء الذي وجهه اليوم الجمعة الملك محمد السادس للشعب المغربي بمناسبة افتتاح البرلمان، و الذي ركز من خلاله على تقريب الإدارة من المواطن، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لموظفين بالإدارات العمومية و هم منشغلون بلعب الأوراق عبر الحواسيب.

الصور التي تعود للسنة الماضية، قال عنها الفايسبوكيون في تعليقاتهم،"ها علاش هضر الملك اليوم فالخطاب ديالو..عارف أشنو واقع فالبلاد.."،في إشارة منهم لمضامين الخطاب الملكي الذي يشرح واقع الإدارة المغربية، والتي تشكل في أوقات كثيرة عائقا أمام المواطنين لقضاء مصالحهم ومتطلباتهم .

وكان الخطاب الملكي قد دافع عن حق المواطن ورغبته في أن تكون الإدارة منخرطة تمام الانخراط في قضايا المجتمع وتستحضر قيمة الزمن في إنجاز ما عليها من واجب ، على اعتبار أن عامل الزمن أصبح في الوقت الراهن مؤشرا أساسيا من مؤشرات النمو والجاذبية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات ،والتي لها ارتباط وثيق أيضا بمؤشرات الرفاهية والرخاء الاجتماعيين والازدهار .

ها علاش هضر الملك محمد السادس فخِطابو بالبرلمان مْنين قال يجب تقريب الإدارة من المواطن

ها علاش هضر الملك محمد السادس فخِطابو بالبرلمان مْنين قال يجب تقريب الإدارة من المواطن

 

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