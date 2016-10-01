بودن وبالفيديو : خبرة الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ستعيد فتح ملف المحتجزين بتندوف

صرح المحلل السياسي محمد بودن أن تعيين البرتغالي ''أنطونيو غوتيريز'' أمينا عاما للأمم المتحدة هو تأسيس لمحطة جديدة في علاقة المغرب بالمنظمة الأممية بعد التوتر الذي شهدته في الأيام الأخيرة لولاية

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صرح المحلل السياسي محمد بودن أن تعيين البرتغالي "أنطونيو غوتيريز" أمينا عاما للأمم المتحدة هو تأسيس لمحطة جديدة في علاقة المغرب بالمنظمة الأممية بعد التوتر الذي شهدته في الأيام الأخيرة لولاية الكوري الجنوبي "بان كي مون".

وتابع بودن تصريحه بعد تعيين السياسي البرتغالي على رأس المنظمة الأممية، على العلاقة الشخصية بين الملك محمد السادس ورجل الدولة البرتغالي "غوتيريز" وهو ما أكدته رسالة التهنئة التي بعث بها العاهل المغربي الذي أشاد بالمسؤول الجديد.

وأضاف بودن أن الخبرة الميدانية والعلمية خاصة في ملف اللاجئين، حيث يمكنه أن يحرك موضوع المحتجزين في مخيمات تندوف خاصة في ظل الوضع المأساوي سياسيا وغير مقبول إنسانيا، بالإعتماد على الزيارة التي قام بها سابقا للمخيمات سنة 2009.

وكشف بودن أن "غوتيريز" سبق له أن أشاد بسياسة المغرب في مجال الهجرة، رغم أنه لا يتوفر على سلطة لحل النزاعات ولكنه رجل دولة معروف بإعتداله ووسطيته.