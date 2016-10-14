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المكتب الوطني للسكك الحديدية يعبئ موارده البشرية والمادية لتسهيل تنقل المشاركين خلال مؤتمر (كوب 22)
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 20:33 المكتب الوطني للسكك الحديدية يعبئ موارده البشرية والمادية لتسهيل تنقل المشاركين خلال مؤتمر (كوب 22) | اقتصاد
المكتب الوطني للسكك الحديدية يعبئ موارده البشرية والمادية لتسهيل تنقل المشاركين خلال مؤتمر (كوب 22)
أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، اليوم الجمعة بالرباط، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيقوم بتعبئة وتجنيد موارده البشرية والمادية لتسهيل تنقل الوفود المشاركة

"شوف تيفي": زينب نمروك

أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، اليوم الجمعة بالرباط، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيقوم بتعبئة وتجنيد موارده البشرية والمادية لتسهيل تنقل الوفود المشاركة خلال مؤتمر (كوب 22) الذي سينعقد بمدينة مراكش ما بين 7 و18 نونبر المقبل.

وأوضح الخليع، في ندوة صحفية تمحورت حول البرنامج المعتمد من أجل مواكبة إنجاح مؤتمر "cop 22"، الممتد بين 7 و 18 من نونبر المقبل، أن نقل المشاركين يعد من أهم الركائز اللوجيستيكية لتسهيل التنقلات من أجل المساهمة في إنجاح تنظيم هذه التظاهرة العالمية. وأضاف أن المكتب سيقوم ببرمجة رحلات استثنائية اتجاه مدينة مراكش، كما سيعمل على تعزيز العرض وتحسين خدمات الاستقبال والتوجيه بالمحطات المعينة بهذه التظاهرة العالمية.

وأشار إلى أن المكتب سينسق مع الجهات المعنية، تأمين نقل الوفود من الدارالبيضاء في اتجاه مراكش عبر قطارات بيئية بنسبة كاربون منخفضة.

وتأتي هذه التعبئة ضمن سلسلة من المبادرات التي يطلقها المكتب الوطني للسكك الحديدية لمواكبة إنجاح مؤتمر الأطراف (كوب 22)، ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإطلاق "قطار المناخ" الرامي إلى التعريف بالقضايا البيئية، وتنظيم المناظرة الدولية الأولى حول الحركية المستدامة للتنقل، إلى جانب حصيلة المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسة.

ويتمحور هدا البرنامج حول أربع مبادرات:
قطار المناخ: وهو معرض متنقل مفتوح للجميع سيجوب ابتداء من 20 أكتوبر إلى 18 نونبر عبر مختلف جهات المملكة.
المناظرة الدولية الأولى حول الحركية المستدامة للتنقل: ستدور أشغالها يوم 3 نونبر بمدينة البيضاء تحت عنوان "الرهانات المناخية أي منظومة نقل ناجعة للمستقبل؟".
المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسة: أكدت حصيلة المكتب في ما يخص انبعاث الكربون المرتبط بالنشاط السككي نجاعة هذا النمط الذي يقدم حلولا ملائمة للحركية المستدامة تتماشى والجهود الرامية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
نقل الوفود المشاركة في مؤتمر "cop 22": سيقوم المكتب بتجنيد وتعبئة موارده البشرية والمادية من خلال تعزيز الطاقة الاستعابية للقطارات وبرمجة رحلات استثنائية اتجاه مدينة مراكش.

وقدم المكتب خلال هذه الندوة حملة مؤسساتية جديدة للتواصل تبين أهمية النمط السككي في الحركية المستدامة للتنقل وطابعه المميز كصديق للبيئة.

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعبئ موارده البشرية والمادية لتسهيل تنقل المشاركين خلال مؤتمر (كوب 22)المكتب الوطني للسكك الحديدية يعبئ موارده البشرية والمادية لتسهيل تنقل المشاركين خلال مؤتمر (كوب 22)

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المكتب الوطني السكك الحديدية cop 22 ربيع الخليع زينب نمروك مراكش المغرب

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