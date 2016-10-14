هكذا قشب فايسبوكيين على بنكيران للي صلى فالطروطوار.. ''ياكما شي ماركوتينغ هذا ثاني''؟

بمجرد ما انتشرت صورة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وهو جالس على رصيف في الحي ينصت لخطبة الجمعة بعدما امتلأ مسجد بحي الليمون اعتاد الصلاة فيه، حتى تهاطل سيل من التعليقات بمواقع التواصل الاجتماعي

شوف تيفي



بمجرد ما انتشرت صورة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وهو جالس على رصيف في الحي ينصت لخطبة الجمعة بعدما امتلأ مسجد بحي الليمون اعتاد الصلاة فيه، حتى تهاطل سيل من التعليقات بمواقع التواصل الاجتماعي بين معجب وساخر من هذا الأسلوب البنكيراني..

البعض اعتبر أن جلوس بنكيران بتلك الطريقة، فيه نوع من التقليد للزعيم التركي طيب رجب أردوغان الذي يروج لصورة الزعيم القريب من الناس، في حين هناك من رأى في بنكيران أنه يعطي للسياسية ما لا يعطيه للدين.. أحد هؤلاء تساءل وهو يمعن نظره في بنكيران الجالس على الطروطوار "آش كيقول الشرع في صلاة زعيم الإسلاميين الذي لا يبكر ولا يصلي في الصفوف الأولى.. أيهم أولى الدين أم السياسة؟". قبل أن يعتبر هدف الحصول على ولاية ثانية كان أولى عند بنكيران من كل شي، لأن "الباقي مجرد ماركوتينغ".

ولأن كلشي كويلي فقيه، اعتبر أحد الفايسبوكيين أن السياسة مثل البيع والشراء، وبالتالي ينبغي تركهما عند صلاة الجمعة من أجل احتلال الصفوف الأولى وكسب الثواب.. وقبل أن يختم ذكَّر بنكيران بالآية القائلة " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون"، مؤكدا مرة أخرى أن "البيع والسياسة بحال بحال، لكن التزاحيم على الصفوف الأولى مع البشار ماشي بحال الطروطوار".