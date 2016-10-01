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بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 20:16 مات ولازال يحقق أرباحا مالية كبيرة.. مايكل جاكسون يتصدر قائمة فوربس | ثقافة و فنون
مات ولازال يحقق أرباحا مالية كبيرة.. مايكل جاكسون يتصدر قائمة فوربس
من محاسن النجومية أن تجعل العالم يتذكرك رغم رحيلك عن الدنيا لسنوات طويلة، وخصوصا عندما تكون نجما حقيقيا وبصمت اسمك من ذهب قيد حياتك أيا كان المجال الذي تشتغل فيه.

شوف تيفي: ع.س
من محاسن النجومية أن تجعل العالم يتذكرك رغم رحيلك عن الدنيا لسنوات طويلة، وخصوصا عندما تكون نجما حقيقيا وبصمت اسمك من ذهب قيد حياتك أيا كان المجال الذي تشتغل فيه.
وفي المجال الموسيقي كشفت مجلة فوربس العالمية عن المشاهير الذين غيبهم الموت الأكثر دخلا من خلال ألبوماتهم وموقع اليوتوب، حيث حقق نجم البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون إيرادات بلغت 825 مليون دولار منذ سنة حتى الأول من أكتوبر حيث جاءت غالبية إيرادات جاكسون من بيع حصته البالغة قيمتها 750 مليون دولار في شركة سوني ITV للانتاج الموسيقي إلى شركة سوني.
وجاء بعد الأسطورة مايكل جاكسون كل من ألفيس بريسلي بمبلغ وصل 27 مليون دولار في حين جاء وراءه مباشرة برنس الذي توفي مؤخرا شهر أبريل الماضي بإيرادات وصلت إلى 25 مليون دولار.

 

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