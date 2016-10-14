بالفيديو..معلومات مثيرة عن مول ''التوك توك''.. والسيسي كيقلب عليه

منذ أمس الخميس، والصفحات الفايسبوكية العربية، تتداول بقوة فيديو جد مؤثر، ظهر خلاله سائق دراجة توك توك، تحدث عن الوضع في مصر، وهو الأمر الذي جعل العرب عامة والمصريين خاصة يتفاعلون بشكل كبير، معبرين

"شوف تيفي"

منذ أمس الخميس، والصفحات الفايسبوكية العربية، تتداول بقوة فيديو جد مؤثر، ظهر خلاله سائق دراجة توك توك، تحدث عن الوضع في مصر، وهو الأمر الذي جعل العرب عامة والمصريين خاصة يتفاعلون بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم بالتصريح الجريء الذي أدلى به للإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "الحياة".



وقال هذا المواطن المصري وهو يتحدث بحرقة "دولة لها مؤسسات عسكرية وأمنية ووزارات، هل يعقل أن يكون وضعها بهذا الشكل؟ قبل الانتخابات كان السكر والأرز في كل مكان، ما الذي حدث الآن؟..نتفرج على التليفزيون نلاقي مصر فيينا، لكن ننزل الشارع نلاقيها بنت عم الصومال..بيحتفلوا والمواطن مش لاقي ياكل، ده ربنا هيجيبهم يوم القيامة يسألهم لمن الملك اليوم..تعليم وصحة وزراعة، لو المواطن لقاهم محدش هيقدر عليه، حرام مصر يتعمل فيها كده، بالله عليك إزاي وصل الحال بينا كده، بعد ما كنا أكبر احتياطي نقدي في العالم، يجي دلوقت حبة دول من الخليج تتريق علينا؟ إيه اللى حصل".

وحسب موقع "العربية.نت" فإن سائق "التوك توك" اسمه مصطفى عبد العظيم الليثي، يقيم في مساكن الشباب بمدينة 6 أكتوبر جنوب القاهرة، في شقة صغيرة ومتواضعة مساحتها 55 متراً، وهو متزوج ولديه ولدان وزوجته تعاني من عدة أمراض.

وأوضح الموقع ذاته بأن مصطفى البالغ من العمر 35 عاماً غادر شقته منذ صباح الخميس، ورفض شقيقه وخاله وجيرانه الإفصاح عن مكانه لغالبية الصحافيين ومندوبي وسائل الإعلام الذين توافدوا لمقابلته عقب انتشار قصته وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلماته التي انتقدت الحكومة المصرية وعبرت عن هموم المواطنين من الغلاء وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز .

وأكد أحد جيران السائق لـ"العربية.نت" أن مصطفى ليس إخوانياً كما روج البعض، وقدم مع شقيقه من محافظة سوهاج في صعيد مصر للعمل في القاهرة، وأقام في منطقة روض الفرج، ثم انتقل مؤخراً للسكن والعمل في مدينة 6 أكتوبر، مؤكداً أنه يعاني جراء غلاء المعيشة وارتفاع إيجار الشقة التي يسكن بها، إضافة لمصاريف أولاده وعلاج زوجته المريضة، ويعمل على توك توك يشاركه فيه شقيقه ويدعى سعد، ولم يكمل تعليمه، وهو مسالم وليس منتمياً لأي تيار سياسي، وربما فر إلى بلدته سوهاج واختفى هناك للهروب من وسائل الإعلام وملاحقات الصحافة.

وتداولت مواقع عربية ومصرية عناوين مثيرة بهذا الخصوص، أوضح من خلالها بأن رئيس الوزارء المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي طالبوا بالعثور على صاحب التك تك للقائه، بينما ذهبت مواقع أخرى لتنشر أخبارا تفيد بأن المعني بالأمر اختفى عن الأنظار لأن الشرطة المصرية قامت باعتقاله.



