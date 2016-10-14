شاب يوجه ضربات مميتة لزوج شقيقته بواسطة شاقور ببني ملال.. وهذه هي التفاصيل

اهتز حي بوعشوش ببني ملال، ليلة أمس الخميس، على وقع جريمة بشعة، بطلها شاب يعاني اضطرابات نفسية، أقدم على توجيه ضربات مميتة لزوج شقيقته بواسطة شاقور.

"شوف تيفي"



اهتز حي بوعشوش ببني ملال، ليلة أمس الخميس، على وقع جريمة بشعة، بطلها شاب يعاني اضطرابات نفسية، أقدم على توجيه ضربات مميتة لزوج شقيقته بواسطة شاقور.

وحسب مصادر من مدينة بين ملال فإن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الضحية إلى المستشفى الجهوي بني ملال، في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية بالموضوع، قامت باعتقال الجاني وفتح تحقيق لمعرفة أسباب وقوع هذه الجريمة.