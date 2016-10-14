فضيحة وبالفيديو.. دقائق من التساقطات تحول مدرسة عمومية بطنجة إلى بركة كبيرة من المياه

فضحت التساقطات المطرية التي شهدتها مدينة طنجة، واقع البنية التحتية بمؤسسة تعليمية عمومية بمدينة طنجة.

"شوف تيفي"



فضحت التساقطات المطرية التي شهدتها مدينة طنجة، واقع البنية التحتية بمؤسسة تعليمية عمومية بمدينة طنجة.

وحولت دقائق معدودة من التساقطات المطرية المؤسسة كما يظهر الفيديو إلى مسبح وبركة كبيرة من المياه، وهو ما يوضح هشاشة البنية التحتية بمؤسسات التعليم العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن مختلف المدن المغر بية، شهدت منذ يومين تساقطات مطرية مهمة، عرت واقع البنية التحتية، خاصة في مدن بني ملال والقنيطرة ومولاي إدريس زرهون، والتي شهدت فيضانات نتيجة اختناق فنوات الصرف الصحي.