يتوب على الملك : الفايسبوكيون فرحانين وتفاعلوا إيجابا مع الخطاب الملكي..وها أشنوا قالو

تفاعل مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك قبل قليل تحت قبة البرلمان والذي طالب من خلاله الإدارة العمومية بخدمة المواطن.

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تفاعل مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك قبل قليل تحت قبة البرلمان والذي طالب من خلاله الإدارة العمومية بخدمة المواطن.

وركز النشطاء في تفاعلهم مع الخطاب الملكي على الكلمات التي طالب من خلالها الملك الإدارة العمومية بخدمة الوطن والمواطن، معبرين عن إعجابهم الكبير به، ومتمنين في الوقت ذاته أن يستجيب موظفو هذه الإدارات إلى الأوامر الملكية.

وعلاقة بالموضوع استغل نشطاء آخرون الفرصة، للتأكيد على أن المواطن ظل لسنوات عديدة ضحية الشطط في استعمال السلطة من لدن موظفي الإدارة العمومية، مؤكدين بأن الخطاب الملكي يعتبر نقطة فاصلة لإيقاف هذا الشطط وهذه الممارسات. موجهين امتتنانهم للملك الذي يتفاعل إيجابا مع مشاكلهم وهمومهم اليومية..وقد غطت عبارة يتوب على الملك أغلب التعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي..