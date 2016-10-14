الملك محمد السادس من غير المعقول أن يتنقل المواطن لغرض إداري بسيط دون أن يجد من يستقبله أو يلبي غرضه

إنتقد الملك محمد السادس عشية اليوم الجمعة، تعامل الإدارة مع المواطن في إفتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بمقر البرلمان بالرباط.

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إنتقد الملك محمد السادس عشية اليوم الجمعة، تعامل الإدارة مع المواطن في إفتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بمقر البرلمان بالرباط.

ووجه الملك محمد السادس أمام البرلمانيين إنتقادات لتعامل الإدارة مع المواطنين، مؤكدا أن تصنيف المغرب سيتراجع عن دول العالم الثالث إلى الرابع أو الخامس.

وتابع الملك خطابه بالقول أن الأوراش المفتوحة تظهر عن وجود تقدم للبلاد لكن إستغلال النفوذ والسلطة يضعف جميع النماذج التنموية.

وكشف الملك محمد السادس أنه من غير المعقول أن يتنقل المواطن إلى إدارة معينة دون أن يجد من يستقبله أو يلبي غرضه.

وأضاف الملك في خطابه بمناسبة إفتتاح البرلمان، أن الوظيفة العمومية لايمكنها أن تستوعب كل المغاربة، لكن يجب القطع مع الثقافة القديمة المتمثلة في الوظيفة التي تضمن راتبا شهريا دون النهوض بالواجب في خدمة المواطنين.

ودعا الملك إلى الإسراع في تطبيق اللامركزية واللاتمركز للإدارة، متسائلا على أنه من غير المعقول أن يتنقل مواطن لقضاء إلى الرباط أغراض إدارية بسيطة.





