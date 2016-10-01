عاجل: الملك محمد السادس يدعو لتطوير الإدارة وهذا ما اقترحه لإصلاحها

شرح الملك محمد السادس جسم الإدارة المغربية من خلال الخطاب السامي الذي ألقاه قبل قليل بمقر البرلمان، حيث وضع جميع المشاكل التي يعاني منها المواطنون في علاقتهم بالإدارة وما يلقوه من صعوبات من أجل

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شرح الملك محمد السادس جسم الإدارة المغربية من خلال الخطاب السامي الذي ألقاه قبل قليل بمقر البرلمان، حيث وضع جميع المشاكل التي يعاني منها المواطنون في علاقتهم بالإدارة وما يلقوه من صعوبات من أجل تحقيق مصالحهم.

واعترف الملك محمد السادس أن الإدارة تتوفر على إمكانيات وتقنيات هائلة فضلا عن تركيبة بشرية مهمة حيث كان لها دور ملموس في تطور المغرب، لكنها تحتاج أكثر إلى الرفع من جودة الخدمات والاهتمام بمصالح المواطنين، حيث دعا إلى استعمال آليات التحفيز والمحاسبة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في قضاء حوائج الناس بسرعة.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس قال إنه أعطى تعليماته منذ سنة 2002 لمعالجة هذا الوضع لأنه أصبح غير مقبولا في الوقت الراهن.