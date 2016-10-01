 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: الملك محمد السادس يدعو لتطوير الإدارة وهذا ما اقترحه لإصلاحها | بوليتيك

عاجل: الملك محمد السادس يدعو لتطوير الإدارة وهذا ما اقترحه لإصلاحها

عاجل: الملك محمد السادس يدعو للرفع من جودة خدمات الإدارة | بوليتيك

عاجل: الملك محمد السادس يدعو للرفع من جودة خدمات الإدارة

الملك محمد السادس : المغاربة يلجؤون إليَ لقضاء حوائجهم وأنا سعيد بذلك | بوليتيك

الملك محمد السادس : المغاربة يلجؤون إليَ لقضاء حوائجهم وأنا سعيد بذلك

بالصورة.. شباط يصل إلى البرلمان ويرفع شارة الانتصار | بوليتيك

بالصورة.. شباط يصل إلى البرلمان ويرفع شارة الانتصار

عاجل: الملك محمد السادس يصل البرلمان في هذه اللحظات و خطاب قوي من داخل قبة البرلمان | بوليتيك

عاجل: الملك محمد السادس يصل البرلمان في هذه اللحظات و خطاب قوي من داخل قبة البرلمان

بث مباشر : افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة | بوليتيك

بث مباشر : افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة

شاهد لحظة وصول الملك محمد السادس إلى البرلمان(فيديو) | بوليتيك

شاهد لحظة وصول الملك محمد السادس إلى البرلمان(فيديو)

بن كيران : يطلق النار على كتائبه الإلكترونية أمام البرلمانيين الجدد | بوليتيك

بن كيران : يطلق النار على كتائبه الإلكترونية أمام البرلمانيين الجدد

عاجل وبالصورة.. هذا ما يقع أمام مقر البرلمان بالرباط | بوليتيك

عاجل وبالصورة.. هذا ما يقع أمام مقر البرلمان بالرباط

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

عاجل: الملك محمد السادس يدعو لتطوير الإدارة وهذا ما اقترحه لإصلاحها
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 18:03 عاجل: الملك محمد السادس يدعو لتطوير الإدارة وهذا ما اقترحه لإصلاحها | بوليتيك
عاجل: الملك محمد السادس يدعو لتطوير الإدارة وهذا ما اقترحه لإصلاحها
شرح الملك محمد السادس جسم الإدارة المغربية من خلال الخطاب السامي الذي ألقاه قبل قليل بمقر البرلمان، حيث وضع جميع المشاكل التي يعاني منها المواطنون في علاقتهم بالإدارة وما يلقوه من صعوبات من أجل

شوف تيفي
شرح الملك محمد السادس جسم الإدارة المغربية من خلال الخطاب السامي الذي ألقاه قبل قليل بمقر البرلمان، حيث وضع جميع المشاكل التي يعاني منها المواطنون في علاقتهم بالإدارة وما يلقوه من صعوبات من أجل تحقيق مصالحهم.
واعترف الملك محمد السادس أن الإدارة تتوفر على إمكانيات وتقنيات هائلة فضلا عن تركيبة بشرية مهمة حيث كان لها دور ملموس في تطور المغرب، لكنها تحتاج أكثر إلى الرفع من جودة الخدمات والاهتمام بمصالح المواطنين، حيث دعا إلى استعمال آليات التحفيز والمحاسبة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في قضاء حوائج الناس بسرعة.
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس قال إنه أعطى تعليماته منذ سنة 2002 لمعالجة هذا الوضع لأنه أصبح غير مقبولا في الوقت الراهن.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الملك محمد السادس يدعو لتطوير الإدارة وهذا ما اقترحه لإصلاحها

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: الملك محمد السادس يدعو للرفع من جودة خدمات الإدارة | بوليتيك

عاجل: الملك محمد السادس يدعو للرفع من جودة خدمات الإدارة

الملك محمد السادس : المغاربة يلجؤون إليَ لقضاء حوائجهم وأنا سعيد بذلك | بوليتيك

الملك محمد السادس : المغاربة يلجؤون إليَ لقضاء حوائجهم وأنا سعيد بذلك

بالصورة.. شباط يصل إلى البرلمان ويرفع شارة الانتصار | بوليتيك

بالصورة.. شباط يصل إلى البرلمان ويرفع شارة الانتصار

عاجل: الملك محمد السادس يصل البرلمان في هذه اللحظات و خطاب قوي من داخل قبة البرلمان | بوليتيك

عاجل: الملك محمد السادس يصل البرلمان في هذه اللحظات و خطاب قوي من داخل قبة البرلمان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. الطالبي العلمي لشوف تيفي:الاستقالة ديال مزوار ماشي وليدة اللحظة بل سبق تقدم بها فـ2015 | تسجيلات صوتية
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. الطالبي العلمي لشوف تيفي:الاستقالة ديال مزوار ماشي وليدة اللحظة بل سبق تقدم بها فـ2015

الطالبي العلمي: أخنوش ولد الحزب و ترشيحو لقيادة الأحرار قانوني | تسجيلات صوتية

الطالبي العلمي: أخنوش ولد الحزب و ترشيحو لقيادة الأحرار قانوني

أمين..حكاية شاب حوله القدر من لاعب كرة قدم إلى مُقعد..و السبب كُوداس النادي القنيطري(فيديو جد مؤثر) | حالة خاصة

أمين..حكاية شاب حوله القدر من لاعب كرة قدم إلى مُقعد..و السبب ''كُوداس النادي القنيطري''(فيديو جد مؤثر)

فيديو خطير دخان يخرج من باطن الأرض بالمدينة المنورة | زووم

فيديو خطير دخان يخرج من باطن الأرض بالمدينة المنورة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: الملك محمد السادس يدعو لتطوير الإدارة وهذا ما اقترحه لإصلاحها | بوليتيك
منذ 7 دقائق

عاجل: الملك محمد السادس يدعو لتطوير الإدارة وهذا ما اقترحه لإصلاحها

عاجل: الملك محمد السادس يدعو للرفع من جودة خدمات الإدارة | بوليتيك

عاجل: الملك محمد السادس يدعو للرفع من جودة خدمات الإدارة

الملك محمد السادس : المغاربة يلجؤون إليَ لقضاء حوائجهم وأنا سعيد بذلك | بوليتيك

الملك محمد السادس : المغاربة يلجؤون إليَ لقضاء حوائجهم وأنا سعيد بذلك

بالصورة.. شباط يصل إلى البرلمان ويرفع شارة الانتصار | بوليتيك

بالصورة.. شباط يصل إلى البرلمان ويرفع شارة الانتصار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.