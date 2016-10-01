عاجل: الملك محمد السادس يدعو للرفع من جودة خدمات الإدارة

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دعا الملك محمد السادس قبل قليل في خطابه السامي مباشرة من البرلمان في إطار افتتاح الولاية التشريعية الجديدة إلى إصلاح الإدارة عبر الرفع من جودة الخدمات وتغيير العقليات والسلوكيات وضرورة إعطاء عناية خاصة بتأهيل الموظفين.
وأضاف الملك محمد السادس في معرض حديثه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة. أن المواطنين يجدون صعوبة في الولوج إلى مرافق الإدارة، ولا يتلقى جوابا على رسائله، مضيفا أنه من غير المعقول أن ينتقل إلى إدارة معينة ولا يجد من يستقبله أو يحقق غرضه.
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