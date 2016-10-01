الملك محمد السادس : المغاربة يلجؤون إليَ لقضاء حوائجهم وأنا سعيد بذلك

ترأس الملك محمد السادس قبل قليل إفتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بمقر البرلمان بالرباط.

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ترأس الملك محمد السادس قبل قليل إفتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بمقر البرلمان بالرباط.

ودعا الملك محمد السادس ممثلي الغرفتين المكونتين للبرلمان، بثمتيل الشعب والمواطنين وليس إستغلال منصبهم كبرلمانيين لقضاء المصالحة الشخصية والحزبية.

وتابع الملك أن بعض المواطنين يلجؤون إليه لقضاء بعض الحوائج الخاصة بهم، بعد إنسداد أبواب الإدارة في وجههم، مصرحا أنه سعيد بقضاء حوائجهم وخدمتهم.

وطالب الملك من البرلمانيين بالعمل على خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم، والوفاء بالعهود التي أعطيت لهم إبان الحملة الإنتخابية.