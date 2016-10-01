بالصورة.. شباط يصل إلى البرلمان ويرفع شارة الانتصار

"شوف تيفي"
وصل قبل قليل حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى مقر البرلمان بالرباط، للمشاركة في افتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة للبرلمان، وقام برفع شارة الانتصار للتأكيد على أن حزب الميزان كان في الموعد وتمكن من تحقيق نتائج مهمة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وإلى جانب حميد شباط فإن أمناء مختلف الأحزاب وصلوا بدورهم إلى البرلمان، للمشاركة في افتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة للبرلمان تحت إشراف الملك محمد السادس.
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