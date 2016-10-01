عاجل: الملك محمد السادس يصل البرلمان في هذه اللحظات و خطاب قوي من داخل قبة البرلمان

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وصل قبل قليل الملك محمد السادس إلى مقر البرلمان من أجل افتتاح الولاية التشريعية الخريفية قادما من الدار البيضاء التي أدى فيها صلاة الجمعة.
ويلقي الملك محمد السادس في هذه الأثناء خطابا أمام النواب الجدد الذين تم انتخابهم خلال اقتراع السابع من أكتوبر الماضي.
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