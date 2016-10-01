بن كيران : يطلق النار على كتائبه الإلكترونية أمام البرلمانيين الجدد

انتقد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ما تروجه بعض الصفحات الفيسوكية التي يتم نسبتها لأعضاء أو متعاطفين مع الحزب، من قبيل ''فرسان العدالة والتنمية''.

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انتقد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ما تروجه بعض الصفحات الفيسوكية التي يتم نسبتها لأعضاء أو متعاطفين مع الحزب، من قبيل "فرسان العدالة والتنمية".

وكشف الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن بن كيران صب جام غضبه على بعض الصفحات الفايسبوكية المحسوبة على شبيبته، حيث تساءل إبن كيران، خلال لقاء جمعه ببرلمانيي المصباح، صباح اليوم الجمعة، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وحسب الموقع الرسمي للبيجدي، صرح بن كيران بالقول "كيف نفهم ما يقومون به وما ينشرونه، أليست لهم ثقة في الحزب وفي قيادته وفي أمانته العامة؟، وتابع بن كيران ، "إنَّ كل ما يُكتب في هذه الصفحات يُستغل أسوأ استغلال ونحن ندفع ثمنه بصورة لا تتخيلونها، وبسببه تتعقد الأمور بطريقة كبيرة".

وأضاف أمين عام "المصباح"، على أن "مصائر الشعوب والدول لا تتحمل مثل هذه الأمور هؤلاء أنا لا أعرفهم ولا أعرف من يحركهم، وعليهم التوقف حالا عن هذه الأمور التي يروجون لها". يضيف الموقع الرسمي للبيجدي.