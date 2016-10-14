عاجل وبالصورة.. هذا ما يقع أمام مقر البرلمان بالرباط

يعرف محيط مقر البرلمان المغربي بالرباط في هذه اللحظات استنفارا أمنيا كبيرا، وتجمعا للمئات من المواطنين لاستقبال الملك محمد السادس.

"شوف تيفي"



يعرف محيط مقر البرلمان المغربي بالرباط في هذه اللحظات استنفارا أمنيا كبيرا، وتجمعا للمئات من المواطنين لاستقبال الملك محمد السادس.



وحسب ما عاينت "شوف تيفي" فإن الشوارع القريبة من البرلمان، تعرف في هذه اللحظات تجمع المئات من المواطنين الراغبين في مشاهدة الموكب الملكي.



وتجدر الإشارة إلى أن مقر البرلمان، سيحتضن بعد لحظات افتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة للبرلمان تحت إشراف الملك محمد السادس.