مزوار من أمام البرلمان: ديما راجا ومكاين غير الرجاء

في تفاعل طريف لـ ''صلاح الدين مزورا'' رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مع الصحافيين خلال وصوله إلى مقر البرلمان بالرباط، قال ''ديما الرجاء وما كاين غير الرجاء''.

"شوف تيفي"



في تفاعل طريف لـ "صلاح الدين مزورا" رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مع الصحافيين خلال وصوله إلى مقر البرلمان بالرباط، قال "ديما الرجاء وما كاين غير الرجاء".

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن مزوار والحاضرين بعين المكان، دخلوا قبل قليل إلى مقر البرلمان من أجل المشاركة في افتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة بالبرلمان، والتي سيشرف على افتتاحها الملك محمد السادس.

وتجدر الإشارة إلى أن مزوار الرئيس الحالي لحزب الحمامة، تقدم باستقالته من الحزب، عقب عقد مكتبه السياسي لاجتماع استثنائي قبل يومين.



