إعفاءات جماعية لمسؤولين بوزارة التربية الوطنية بسبب صفقات المخطط الإستعجالي

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن مسلسل الإعفاءات مازال مستمرا بسبب خروقات في صفقات المخطط الإستعجالي.

وحسب ذات المصادر، فالإعفاءات تناهز إلى حدود اليوم 60 مسؤولا أغلبيتهم يشتغلون كأطر مسؤولة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأضافت ذات المصادر، أن الوزارة أعفت الأطر من مسؤولياتهم وليس من وظائفهم كما أشارت إلى ذلك بعض المنابر الإعلامية.

وسبق "لشوف تيفي" أن نشرت خبرا يوم أمس عن قرب إنتهاء قضاة جطو من إفتحاص آخر الملفات المتعلقة بصفقات المخطط الإستعجالي، حيث ينتظر أن يتم تحويل نتائج التحقيق مباشرة إلى القضاء ليقول كلمته في الملف.

من جهة ثانية، قالت مصادر خاصة "لشوف تيفي" أن وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار سيعيد نفس السيناريو الذي إشتغل به في عهد حكومة عبد اللطيف الفيلالي بين سنوات 1995 و 1998 لما كان وزيرا لقطاع التعليم، حيث أنهى بلمختار ولايته على القطاع بإعفاء مجموعة من المسؤولين والتحقيق في عدد من الملفات والصفقات يضيف ذات المصدر.





