بالفيديو والصور..حادث خطير بين سيارتين للنقل المدرسي بالمحمدية بعد صلاة الجمعة..وهذه هي التفاصيل

شهد حي الوفا بمدينة المحمدية، مباشرة بعد صلاة الجمعة، حادثة سير خطيرة بين سيارتين للنقل المدرسي.

"شوف تيفي"

شهد حي الوفا بمدينة المحمدية، مباشرة بعد صلاة الجمعة، حادثة سير خطيرة بين سيارتين للنقل المدرسي.

وبالرغم من خطورة الحادث فإنه لم يتسبب لحسن الحظ في خسائر في الأرواح، نظرا لغياب الراجلين عن المكان وعدم وجود تلاميذ بداخلهما خلال لحظة الحادث، إلا أنه أسفر عن خسائر مادية جسيمة خاصة في إحدى السيارتين والتي انقلبت نتيجة قوة الاصطدام.

وفور وقوع الحادث، حلت المصالح الأمنية بعين المكان، وقامت بالتدخل السريع لإعادة حركة السير إلى طبيعتها.