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مثير.. الحكم على شاب بـالسجن لـ 10 سنوات لسرقته 5 دراهم بطنجة..وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 16:25 مثير.. الحكم على شاب بـالسجن لـ 10 سنوات لسرقته 5 دراهم بطنجة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
مثير.. الحكم على شاب بـالسجن لـ 10 سنوات لسرقته 5 دراهم بطنجة..وهذه هي التفاصيل
أصدرت غرفة الجنايات الدرجة الأولى بطنجة، أخيرا، حكمها في حق شاب يبلغ 21 عاما، متهم بالسرقة الموصوفة واعتراض سبيل المارة بعشرة سنوات سجنا.

"شوف تيفي"

أصدرت غرفة الجنايات الدرجة الأولى بطنجة، أخيرا، حكمها في حق شاب يبلغ 21 عاما، متهم بالسرقة الموصوفة واعتراض سبيل المارة بعشرة سنوات سجنا.

وحسب مصادر محلية فإن المعني بالأمر وهو من ذوي السوابق القضائية ومستهلك للمخدرات الصلبة، قام باعتراض سبيل طفل قاصر يبلغ من العمر 3 سنوات بحي امسنانة واعتدى عليه بالضرب، وسرق منه مبلغ 5 دراهم ، ثم فر على وجه السرعة من المكان بواسطة دراجته نارية ثلاثية العجلات " تريبرتور".


وأضافت المصادر ذاتها بأن والد الطفل الضحية تقدم بشكاية للمصالح الأمنية، والتي تم على إثرها اعتقال المعني بالأمر بعد التعرف على هويته، حيث اعترف هذا الأخير خلال التحقيق معه وخلال أطوار المحاكمة بالمنسوب إليه، موضحا بأنه كان في حاجة للمال لشراء المخدرات، وهو الأمر الذي جعل النيابة العامة تضع ملتمسا بتشديد العقوبة الحبسية في حقه وهو ما تم بعد أن حوكم بالسجن لـ 10 سنوات.

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