خطير وبالصور.. شخص يضرم النار في مسجد بالكارة.. وهذه هي التفاصيل

عاش سكان حي المستقبل ''دوار بلال'' بمدينة الكارة، ليلة الخميس- الجمعة، الرعب والهلع الشديد بعد أن قام شخص بإضرام النار في مسجد بلال.

"شوف تيفي"



عاش سكان حي المستقبل "دوار بلال" بمدينة الكارة، ليلة الخميس- الجمعة، الرعب والهلع الشديد بعد أن قام شخص بإضرام النار في مسجد بلال.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن شخصا يشتبه في أنه يعاني من خللا عقليا دخل إلى المسجد، وقام بإشعال قنينة غاز صغيرة استخدمها في إضرام النار، وهو الأمر الذي جعل سكان الحي يتدخلون لإخمادها.

وأضاف المصدر ذاته بأن الساكنة نجحت في إخماد النيران وإخراج الزرابي والمصاحف، بينما قام آخرون بإبلاغ مصالح الدرك الملكي للقبض على المختل العقلي الذي يقطن بنفس الحي.