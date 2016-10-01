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بالفيديو..الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': مزوار فكر في تقديم استقالته من الحزب مباشرة بعد انتخابات 2015.. وها علاش رفضنا
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 15:58 بالفيديو..الطالبي العلمي لـشوف تيفي: مزوار فكر في تقديم استقالته من الحزب مباشرة بعد انتخابات 2015.. وها علاش رفضنا | بوليتيك
بالفيديو..الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': مزوار فكر في تقديم استقالته من الحزب مباشرة بعد انتخابات 2015.. وها علاش رفضنا
كشف رشيد الطالبي العلمي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار في تصريح لـ''شوف تيفي''، أن استقالة صلاح الدين مزوار من رئاسة الحزب، ليست وليدة لتفكير آني، وإنما جاءت بناء على تفكير سابق من رئيس

شوف تيفي

كشف رشيد الطالبي العلمي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار في تصريح لـ"شوف تيفي"، أن استقالة صلاح الدين مزوار من رئاسة الحزب، ليست وليدة لتفكير آني، وإنما جاءت بناء على تفكير سابق من رئيس التجمعيين.

وأوضح العلمي أن مزوار كان سيقدم استقالته من الحزب مباشرة بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2015،"بناء، أولا على النتائج التي حصل عليها الحزب آنذاك، وثانيا لكون أجندته كانت مليئة بسبب القضية الوطنية، وأيضا بملف كوب 21 و 22، وبالتالي كانت هذه الملفات ثقيلة جدا، ما جعل مزوار لا يتوفر على هامش من الوقت للتفرغ للحزب فقرر تقديم استقالته، ساعتها رفضنا الأمر.. لكن بعد ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة قرر بصفة نهائية أن يقدم استقالته".

وزاد العلمي مؤكدا أن فكرة تقديم الاستقالة كانت حاضرة عند مزوار بعد ظهور نتائج الانتخابات الجماعية سنة 2015، "هو قال بللي الأجندة ديالي مكتسمحليش، والنتائج اللي حصلت عليها وأنا وزير للخارجية، أي أنني دائما فالطائرة ومعنديش الوقت باش نقابل الحزب، فكرت نغادر قيادة الحزب".

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بالفيديو..الطالبي العلمي لـشوف تيفي: مزوار فكر في تقديم استقالته من الحزب مباشرة بعد انتخابات 2015.. وها علاش رفضنا

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