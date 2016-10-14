تسريب صورة على الطريقة الأردوغانية لبن كيران ينصت لخطبة الجمعة ''فوق الطروطوار'' تشعل الفايسبوك

تم تسريب صورة على الطريقة الأردوغانية يقال أنها خلفية لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وهو جالس بالشارع العام قرب مسجد السقاط بمدينة الرباط بعد إمتلاء المسجد بالمصلين.

شوف تيفي

تم تسريب صورة على الطريقة الأردوغانية يقال أنها خلفية لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وهو جالس بالشارع العام قرب مسجد السقاط بمدينة الرباط بعد إمتلاء المسجد بالمصلين.

وحسب إحدى الصفحات التابعة للكتائب الإلكترونية للبيجيدي"، فالصورة إلتقطت اليوم الجمعة بمسجد السقاط بمدينة الرباط، حيث حضر بن كيران متأخرا لصلاة الجمعة، ليجد نفسه مجبرا على الجلوس "فوق الطروطوار" أمام إحدى المنازل للإنصات لخطبة الجمعة يقول مناصروا بن كيران

هذا، وحضر بن كيران صبيحة اليوم للقاء تواصلي بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، خصص لإستقبال النواب الجدد للحزب.