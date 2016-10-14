العثماني : بن كيران لم يبدأ بعد مشاوراته لتشكيل الحكومة

نفى سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وجود أي تواصل بين رئيس الحكومة بن كيران وأي حزب آخر لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا ''أن رئيس الحكومة لم يبدأ بعد مشاوراته''.

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نفى سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وجود أي تواصل بين رئيس الحكومة بن كيران وأي حزب آخر لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا "أن رئيس الحكومة لم يبدأ بعد مشاوراته".

وكشف سعد الدين العثماني في تدوينة على حسابه بالفايسبوك، عن " ترويج هذه الأيام ادعاءات ينسبها كتاب أو مواقع الكترونية لحزب العدالة والتنمية أو لكتائب مزعومة له، وذلك مثل من ستسند له وزارة الأوقاف ومع من سيتحالف حزب العدالة والتنمية من الأحزاب الأخرى".

وتابع العثماني في تدوينته، "أريد ان أؤكد ان تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة و رئيس الحكومة لم يبدأ بعد مشاوراته، ولم يقرر الحزب بعد مسار التحالفات خارج تأكيده عدم إمكانية التحالف من البام، وكل إدعاء خارج هذا لا علاقة له بالحزب من قريب ولا من بعيد" يضيف العثماني.

وتأتي تدوينة العثماني وسط تسريبات بمواقع التواصل الإجتماعي عن التشكيلة المفترضة للحكومة المقبلة، حيث إستند مروجو التشكيلة عن تحالف حكومي بين البيجيدي و الإستقلال و الحركة وحليف الحزب التقدم والإشتراكية.