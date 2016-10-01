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140 مدرسة قرآنية خارجة عن الرقابة تنشر التشيع
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 15:16 140 مدرسة قرآنية خارجة عن الرقابة تنشر التشيع | بوليتيك
140 مدرسة قرآنية خارجة عن الرقابة تنشر التشيع
وقفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، على حقيقة وجود حوالي 140 مدرسة قرآنية خارجة عن رقابة الوزارة، مشيرا إلى أنها نسبة مهمة منها ''تقوم بالترويج لأفكار ومذاهب دخيلة عن المجتمع الجزائري''،

شوف تيفي

وقفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، على حقيقة وجود حوالي 140 مدرسة قرآنية خارجة عن رقابة الوزارة، مشيرا إلى أنها نسبة مهمة منها "تقوم بالترويج لأفكار ومذاهب دخيلة عن المجتمع الجزائري"، وهو اعتراف جر على الوزارة غضبا كبيرا من فئات المجتمع الجزائري، الذي اعتبر أن التشيع ظاهرة معروفة منذ سنوات، وهو ما يدق ناقوس الخطر، ويسائل الوزارة عن سر غيابها إلى أن انتشرت تلك المدارس.

وأضاف الوزير الجزائري أن هناك جمعيات تستغل المدارس القرآنية، بشروط غير قانونية، تسعى إلى نشر التشيع في صفوف متمدرسي المدارس القرآنية، وأن هناك أقساما قرآنية تعمل على التبشير بالشيعة وهناك جمعيات أخرى تعمل على الدعوة للانضمام إلى فرقة الأحمدية، مشددا على أن الوزارة ستسعى إلى محاربتها.

 

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140 مدرسة قرآنية خارجة عن الرقابة تنشر التشيع

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