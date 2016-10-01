بالفيديو.. الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': أخنوش ولد الحزب وترشيحه للرئاسة قانوني وما يروج مجرد مغالطات

في إطار حديث البعض عن مدى قانونية تزعم عزيز أخنوش لحزب التجمع الوطني للأحرار خلال المرحلة المقبلة، بعد تقديم صلاح الدين مزوار استقالته من الحزب، أوضح رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والقيادي

شوف تيفي

في إطار حديث البعض عن مدى قانونية تزعم عزيز أخنوش لحزب التجمع الوطني للأحرار خلال المرحلة المقبلة، بعد تقديم صلاح الدين مزوار استقالته من الحزب، أوضح رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والقيادي بحزب الحمامة في حديث لـ"شوف تيفي" أنه لم يتم اختيار، إلى حدود الآن، أي رئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن الذي له سلطة اختيار الرئيس هو المؤتمر.

وقال الطالبي العلمي، إن هناك أمرين اثنين، الأول، هو أن صلاح الدين مزوار، الرئيس الحالي للحزب والذي ما يزال يمارس مهامه، قرر تقديم استقالته، و"ستصبح هذه الاستقالة نافذة يوم عقد المؤتمر في 29 أكتوبر الجاري"، بينما الأمر الثاني فهو يتعلق بعزيز أخنوش.. هذا الأخير حسب الطالبي العلمي كان قد غادر صفوف الحزب في بداية سنة 2012، "لكنه اليوم عبر عن رغبته في العودة للحزب".

وأكد الطالبي، أن دخول أخنوش للحزب يسمح له بإعادة إدماجه في التجمع الوطني للأحرار، "كما يسمح له بتقديم ترشيحه كباقي المناضلات والمناضلين الذين يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب".. إذن فاختيار أخنوش لرئاسة الحزب من عدمه، يقول الطالبي العلمي (معرفناش منين خرج)، ونحن مازلنا لم نختار ولا يمكن أن نختار بدل المؤتمر الذي يعتبر برلمان الحزب".

وأوضح المتحدث أن صلاح الدين مزوار عندما قرر أن يقدم استقالته، "طرحنا على أنفسنا سؤالا جوهريا واستراتيجيا، وهو: من سيقوم بتدبير المرحلة؟ فكان أن طُرحت مجموعة من المقترحات داخل المكتب السياسي، ذلك أن هناك من نادى بعقد مؤتمر عادي، وهناك نادى أيضا بعقد مؤتمر استثنائي، كما أن هناك من رأى تشكيل لجنة، وبالتالي تم رفض هذا المقترح المتعلق بتشكيل اللجنة بحكم أنها غير مدرجة في مقتضيات النظام الأساسي للحزب، لذلك وجدنا أنفسنا أمام خيارين، مؤتمر عادي أو آخر استثنائي".

وللتوضيح أكثر قال الطالبي العلمي حول النقاش الذي ساد داخل المكتب السياسي للتجمعيين، إن المؤتمر العادي يتطلب الإعداد له حوالي ثلاثة أشهر، كما يستوجب عددا من التدابير، كتقديم التقريرين الأدبي والسياسي وإعادة انتخاب جميع الأجهزة الحزبية وغيرها كثير، "لذلك، وأمام الوضع لما بعد الانتخابات وما يطلبه من المشاورات التي يمكن أن تُفتح مع جميع الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار تشكيل الأغلبية والمعارضة، (شفنا بللي الوقت طويل بزاف)، وأنه لا يمكن أن نعطل آلة الاشتغال المؤسساتية، وبالتالي رأى الجميع داخل المكتب السياسي أنه من الأفيد عقد مؤتمر استثنائي، خلال 15 يوم، أي في 29 أكتوبر الجاري، بنقطة فريدة واحدة، وهي انتخاب رئيس جديد لحزب التجمع الوطني للأحرار وفتح باب الترشيحات أمام كل من يرغب في الترشح، خاصة وأن لجنة الترشيحات اجتمعت وتنتظر التوصل بطلبات الترشيح كي تقوم بدراستها حسب المساطر الداخلية للحزب".

وأكد الطالبي العالمي أنه بعيدا عن ما ينشر حاليا حول الصفة القانونية لقيادة أخنوش للتجمع الوطني للأحرار، إن الوثائق التي يتوفر عليها الحزب تقول إن أخنوش جمد عضويته سنة 2012، ثم هناك قرار للمجلس الدستوري، أي أن رئيس مجلس النواب، بناء على قصاصة الأخبار، كان قد قدمها إلى المجلس الدستوري لعزل عزيز أخنوش من عضويته في مجلس النواب، بحكم أنه فاز وقتها في انتخابات 2011 باسم التجمع الوطني للأحرار، وكان جواب المجلس الدستوري بأن الأمر يتعلق فقط بقصاصة أخبار، ولم يعطيها أية صبغة قانونية، كما أنها ليست بحجة، فتم تجريده من العضوية لأن له حالة التنافي بين كونه وزيرا ونائبا برلمانية في نفس الوقت. "إذن كان هذا أقصى حكم صادر عن المجلس الدستوري.. أما إذا أراد عزيز أخنوش أن يترشح لرئاسة الحزب، فأن جميع الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب تتوفر فيه، وهي كما يلي: أن يكون قد قضى ولاية على الأقل كعضو في المجلس الوطني.. ولم يقل الولاية الأخيرة، وإنما ولاية من الولايات، وبالتالي، فالسيد أخنوش كان بين سنتي 2007 و2011 وزيرا في حكومة عباس الفاسي، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، كما أن الوزراء والبرلمانيون والمنسقون للحزب هم أعضاء في المجلس الوطني بالصفة، ولهذا فالسيد أخنوش كان عضوا في المجلس الوطني من سنة 2007 إلى غاية 2011" يقول الطالبي العالمي.

وحول سؤال هل لعزيز أخنوش الحق في رئاسة الحزب في مرحلة ما بعد مزوار؟ قال الطالبي العالمي "إذا صوت عليه المناضلات والمناضلون، نعم، من حقه ترؤس الحزب، لأن الشروط التي يتحدث عنها الناس في سبق للأحداث تتوفر فيه".