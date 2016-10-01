أعضاء في صفوف حزب التقدم والاشتراكية يدقون ناقوس الخطر ويطالبون مناضليه بـ ''التعبئة''

دعى أعضاء من اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، إلى ضرورة إيجاد حلول تنظيمية لإنقاذ الحزب، بسبب دخوله في ''انتكاسة انتخابية تعكس عمق الأزمة البنيوية المركبة التي تنخره من الداخل''، بحسب ما جاء

شوف تيفي: يونس أباعلي

دعى أعضاء من اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، إلى ضرورة إيجاد حلول تنظيمية لإنقاذ الحزب، بسبب دخوله في "انتكاسة انتخابية تعكس عمق الأزمة البنيوية المركبة التي تنخره من الداخل"، بحسب ما جاء في بلاغ نداء موقع بأسمائهم.

وأشار كل من يوسف مكوريي، أحمد كجي، عمر الروس، وعبد القادر جويط، إلى أن هناك أزمة داخل الـ PPS "تكمن في طبيعة قياداتة التي أفرغته، وبشكل ممنهج، من محتواه الفكري والسياسي وهويته التقدمية والاشتراكية ومن مبادئه ومنظومة قيمه وأخلاقه، ووضعت قطيعة مع تاريخه النضالي والكفاحي، وتخلت عن مشروعه الوطني والديمقراطي وانسلخت عن مضمونه الطبقي والاجتماعي، لتطلق العنان لمصالحها الانتهازية والوصولية المغلفة بالمصلحة العليا للوطن".

وقد ختم الأعضاء الغاضبون نداءهم بالتأكيد "على أن المسؤولية الوطنية والسياسية والأخلاقية والتنظيمية تفرض على مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية الذين يشعرون بحالة الانكسار والإحباط أن يحطموا قيود الصمت والتهميش والإقصاء من أجل هذا الحزب وهذا الوطن الذي هو في أمس الحاجة التاريخية لمدرسة كانت ولم تعد فضاء للعقل السياسي الحر المبدع و الخلاق في كل المحطات العصيبة وهي القيمة المضافة لهذا الحزب"، معتبرين أن "أولى خطوات هذا المسار الذي لن يكون سهلا هو إطلاق المبادرات الفردية والجماعية وفتح النقاش العميق إقليميا وجهويا ووطنيا قصد إيجاد الحلول السياسية والتنظيمية الكفيلة بإنقاذ حزب التقدم والاشتراكية من حالة التردي والانهيار".