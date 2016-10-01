 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..الطالبي العلمي لـشوف تيفي: مزوار فكر في تقديم استقالته من الحزب مباشرة بعد انتخابات 2015.. وها علاش رفضنا | بوليتيك

بالفيديو..الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': مزوار فكر في تقديم استقالته من الحزب مباشرة بعد انتخابات

تسريب صورة على الطريقة الأردوغانية لبن كيران ينصت لخطبة الجمعة فوق الطروطوار تشعل الفايسبوك | بوليتيك

تسريب صورة على الطريقة الأردوغانية لبن كيران ينصت لخطبة الجمعة ''فوق الطروطوار'' تشعل الفايسبوك

العثماني : بن كيران لم يبدأ بعد مشاوراته لتشكيل الحكومة | بوليتيك

العثماني : بن كيران لم يبدأ بعد مشاوراته لتشكيل الحكومة

140 مدرسة قرآنية خارجة عن الرقابة تنشر التشيع | بوليتيك

140 مدرسة قرآنية خارجة عن الرقابة تنشر التشيع

بالفيديو.. الطالبي العلمي لـشوف تيفي: أخنوش ولد الحزب وترشيحه للرئاسة قانوني وما يروج مجرد مغالطات | بوليتيك

بالفيديو.. الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': أخنوش ولد الحزب وترشيحه للرئاسة قانوني وما يروج مجرد

أعضاء في صفوف حزب التقدم والاشتراكية يدقون ناقوس الخطر ويطالبون مناضليه بـ التعبئة | بوليتيك

أعضاء في صفوف حزب التقدم والاشتراكية يدقون ناقوس الخطر ويطالبون مناضليه بـ ''التعبئة''

عاجل و بالفيديو: السعودية تُوضح حقيقة الأدخنة المتصاعدة من تحت الأرض بالمدينة المنورة | دولي

عاجل و بالفيديو: السعودية تُوضح حقيقة الأدخنة المتصاعدة من تحت الأرض بالمدينة المنورة

هذا ما تم العثور علية بشاطئ سبعة بيبان بالحسيمة | حوادث و حقوق

هذا ما تم العثور علية بشاطئ سبعة بيبان بالحسيمة

غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة الملم الجيد بقضية الصحراء المغربية ..يقدر الملك محمد السادس | بوليتيك

غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة الملم الجيد بقضية الصحراء المغربية ..يقدر الملك محمد

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

عاجل و بالفيديو: السعودية تُوضح حقيقة الأدخنة المتصاعدة من تحت الأرض بالمدينة المنورة
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 14:51 عاجل و بالفيديو: السعودية تُوضح حقيقة الأدخنة المتصاعدة من تحت الأرض بالمدينة المنورة | دولي
عاجل و بالفيديو: السعودية تُوضح حقيقة الأدخنة المتصاعدة من تحت الأرض بالمدينة المنورة
بعد تداول مقطع فيديو يظهر تصاعد أدخنة من تحت الأرض،خرجت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية ببلاغ تؤكد فيه،أن الأدخنة المتصاعدة من الأرض بأحد المخططات بالمدينة المنورة ناتج عن نفايات مطمورة

شوف تيفي:

بعد تداول مقطع فيديو يظهر تصاعد أدخنة من تحت الأرض،خرجت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية ببلاغ تؤكد فيه،أن الأدخنة المتصاعدة من الأرض بأحد المخططات بالمدينة المنورة ناتج عن نفايات مطمورة بالموقع.

و قال ذات البيان،إن فريق الإطفاء تمكن من إخماد حريق النفايات مصدر الأدخنة دون أن يخلف ذلك إصابات.

و قد تم اليوم الجمعة تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي،قال رواده إنه عبارة عن نشاط لصهارة بركانية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عاجل و بالفيديو:السعودية تُوضح حقيقة الأدخنة المتصاعدة من تحت الأرض بالمدينة المنورة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. انفجار قوي يهز تركيا.. وهذا عدد المصابين | دولي

عاجل.. انفجار قوي يهز تركيا.. وهذا عدد المصابين

مثير.. أكثر من 300 شيعي مغربي حجوا إلى كربلاء بالعراق لإحياء عاشوراء | دولي

مثير.. أكثر من 300 شيعي مغربي حجوا إلى كربلاء بالعراق لإحياء عاشوراء

شاهد الغرفة التي كان يُعذب فيها صدام حسين قبل إعدامه | دولي

شاهد الغرفة التي كان يُعذب فيها صدام حسين قبل إعدامه

خطير.. كارثة طبيعية قد تمحي نيويورك | دولي

خطير.. كارثة طبيعية قد تمحي نيويورك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. الطالبي العلمي لشوف تيفي:الاستقالة ديال مزوار ماشي وليدة اللحظة بل سبق تقدم بها فـ2015 | تسجيلات صوتية
منذ 5 دقائق

بالفيديو.. الطالبي العلمي لشوف تيفي:الاستقالة ديال مزوار ماشي وليدة اللحظة بل سبق تقدم بها فـ2015

الطالبي العلمي: أخنوش ولد الحزب و ترشيحو لقيادة الأحرار قانوني | تسجيلات صوتية

الطالبي العلمي: أخنوش ولد الحزب و ترشيحو لقيادة الأحرار قانوني

أمين..حكاية شاب حوله القدر من لاعب كرة قدم إلى مُقعد..و السبب كُوداس النادي القنيطري(فيديو جد مؤثر) | حالة خاصة

أمين..حكاية شاب حوله القدر من لاعب كرة قدم إلى مُقعد..و السبب ''كُوداس النادي القنيطري''(فيديو جد مؤثر)

فيديو خطير دخان يخرج من باطن الأرض بالمدينة المنورة | زووم

فيديو خطير دخان يخرج من باطن الأرض بالمدينة المنورة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..الطالبي العلمي لـشوف تيفي: مزوار فكر في تقديم استقالته من الحزب مباشرة بعد انتخابات 2015.. وها علاش رفضنا | بوليتيك
منذ 17 دقيقة

بالفيديو..الطالبي العلمي لـ''شوف تيفي'': مزوار فكر في تقديم استقالته من الحزب مباشرة بعد انتخابات

تسريب صورة على الطريقة الأردوغانية لبن كيران ينصت لخطبة الجمعة فوق الطروطوار تشعل الفايسبوك | بوليتيك

تسريب صورة على الطريقة الأردوغانية لبن كيران ينصت لخطبة الجمعة ''فوق الطروطوار'' تشعل الفايسبوك

العثماني : بن كيران لم يبدأ بعد مشاوراته لتشكيل الحكومة | بوليتيك

العثماني : بن كيران لم يبدأ بعد مشاوراته لتشكيل الحكومة

140 مدرسة قرآنية خارجة عن الرقابة تنشر التشيع | بوليتيك

140 مدرسة قرآنية خارجة عن الرقابة تنشر التشيع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.