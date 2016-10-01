عاجل و بالفيديو: السعودية تُوضح حقيقة الأدخنة المتصاعدة من تحت الأرض بالمدينة المنورة

بعد تداول مقطع فيديو يظهر تصاعد أدخنة من تحت الأرض،خرجت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية ببلاغ تؤكد فيه،أن الأدخنة المتصاعدة من الأرض بأحد المخططات بالمدينة المنورة ناتج عن نفايات مطمورة

شوف تيفي:

بعد تداول مقطع فيديو يظهر تصاعد أدخنة من تحت الأرض،خرجت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية ببلاغ تؤكد فيه،أن الأدخنة المتصاعدة من الأرض بأحد المخططات بالمدينة المنورة ناتج عن نفايات مطمورة بالموقع.

و قال ذات البيان،إن فريق الإطفاء تمكن من إخماد حريق النفايات مصدر الأدخنة دون أن يخلف ذلك إصابات.

و قد تم اليوم الجمعة تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي،قال رواده إنه عبارة عن نشاط لصهارة بركانية.