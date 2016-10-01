هذا ما تم العثور علية بشاطئ سبعة بيبان بالحسيمة

لفظت مياه البحر نواحي شاطئ ''سبعة بيبان'' بالحسيمة، أمس الخميس، جثة شاب ينحدر من جماعة الرواضي الواقعة بالقرب من الشاطئ.

"شوف تيفي"

لفظت مياه البحر نواحي شاطئ "سبعة بيبان" بالحسيمة، أمس الخميس، جثة شاب ينحدر من جماعة الرواضي الواقعة بالقرب من الشاطئ.

وحسب مصادر محلية فإن الهالك اختفى عن الأنظار في الآونة الأخيرة، وظلت عائلته تبحث عنه لأيام طويلة، قبل أن يعثر عليه مواطنين سارعوا إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، مرفوقة برجال الوقاية المدنية الذين قاموا بانتشال الجثة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن جثة الشاب تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى المركزي محمد الخامس بمدينة الحسيمة لإخضاعها للتشريح الطبي و معرفة أسباب وظروف الوفاة.