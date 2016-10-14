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غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة الملم الجيد بقضية الصحراء المغربية ..يقدر الملك محمد السادس
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 13:38 غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة الملم الجيد بقضية الصحراء المغربية ..يقدر الملك محمد السادس | بوليتيك
غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة الملم الجيد بقضية الصحراء المغربية ..يقدر الملك محمد السادس
انتهت صلاحية الكوري الجنوبي ''بان كي مون'' على رأس منظمة الأمم المتحدة، وخلفه المخضرم البرتغالي أنطونيو غوتيريس بعد تعيينه أمس الخميس 13 أكتوبر الجاري أمينا عاما للمنظمة.

شوف تيفي

انتهت صلاحية الكوري الجنوبي "بان كي مون" على رأس منظمة الأمم المتحدة، وخلفه المخضرم البرتغالي أنطونيو غوتيريس بعد تعيينه أمس الخميس 13 أكتوبر الجاري أمينا عاما للمنظمة.

غوتيريس الذي شغل منصب رئيس الوزراء البرتغال سابقا، يمتلك حسب بعض الدبلوماسيين كثيرا من المفاتيح لعدة أزمات لم تكن متاحة لسلفه بان كي مون، من ضمنها إلمامه الجيد بالقضايا الدولية ومعرفته الدقيقة ببؤر التوتر في العالم، بالإضافة إلى خبرته الواسعة في مجال الهجرة، خاصة وأنه شغل سابقا منصب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويرى بعض المتتبعين أن غوتيريس يحتفظ بعلاقات طيبة مع المغرب، خاصة أثناء تزامن فترة رئاسته للحكومة البرتغالية مع فترة التناوب التوافقي في المغرب، حيث ظلت علاقته بالإشتراكيين المغاربة مميزة إلى أبعد حد، وقد تجلى ذلك خلال زيارته للمغرب سنة 1999 ولقائه بالوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، أشهرا قليلة بعد تسلم الملك محمد السادس شؤون الحكم في البلاد. وهذا، حسب هؤلاء تجسد من خلال التهنئة التي بعثها الملك محمد السادس لغوتيريس ساعة واحدة بعد تنصيبه أمينا عاما للأمم المتحدة، والتي أعرب من خلالها للبرتغالي عن تهانيه الحارة، مقرونة بمتمنياته الصادقة له بكامل التوفيق في مهامه السامية الجديدة.

بالنسبة للملك محمد السادس إن تعيين غوتيريس في هذا المنصب الرفيع يجسد ما يحظى به لدى الدول الأعضاء في المنظمة الأممية من ثقة وتقدير، وأيضا لما يتحلى به من خصال إنسانية نبيلة، وكفاءة مهنية عالية، وخبرة سياسية واسعة راكمها طيلة مشواره المهني المتميز. ولأن الملك يعرف جيدا غوتيريس، فقد أعرب عن يقينه "أن تجربة غوتيريس الكبيرة، وحنكته السياسية يؤهلانه للاضطلاع بمهامه الجديدة على أكمل وجه، والمساهمة في إعطاء نفس جديد لعمل المنظمة الأممية".

غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة الملم الجيد بقضية الصحراء المغربية

ويأتي الدور الكبير الذي لعبه غوتيريس على رأس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ليوضح حرص الرجل الذي يوصف بكبير الدبلوماسيين بالأمم المتحدة على صرامته إزاء التلاعب بقضايا اللاجئين، ذلك أن عمله في الموفوضية، وإلمامه الجيد بقضية الصحراء المغربية ، يسجل خطوة مهمة في صالح المحتجزين في تندوف، حيث يحسب له قيامه بحصر عدد هؤلاء، في رقم لم يتجاوز 90 ألف محتجز، هذا في الوقت الذي كانت البوليساريو تروج أن عدد "اللاجئين" يتجاوز 160 ألف، وإن كان الرقم قد انخفض حاليا إلى ما دون الأربعون ألف، بالنظر إلى نفور كثير من التندوفيين من واقع البؤس الذي فرضته عليهم قيادة الرابوني بإيعاز من الجزائر إلى المغرب.. وبالتالي منذ قام غوتيريس بهذا الموقف الذي يحسب له، أي حصر عدد المحتجزين، وجدت البوليساريو صعوبة في جلب المساعدات للمنطقة، بغرض المتاجرة فيها، لأن أي فرق بين الأرقام الحقيقية لـ"الساكنة" وبين الآخر المنفوخ فيه، هو هامش واسع للتلاعب فيه، وهذا يعرفه غوتيريس جيدا. لذلك، لم تعد الجزائر وربيبتها البوليساريو، تطيقان دعوات الأمم المتحدة التي فرضت في عدد من توصياتها الأخيرة التي تضمنتها تقاريرها حول المنطقة، إجراء إحصاء للساكنة، خوفا من أن يصدم الرقم البيسط للتندوفيين الرأي العام الدولي، وبالتالي توجيه أصابع الاتهام مباشرة لقادة الجزائر والبوليساريو حول مصير المساعدات التي كانت ترسل بناء على أرقام منفوخ فيها، فضلا عن أن الإحصاء سيكشف أن أغلب ساكنة تندوف مجنسين من دول مجاورة، ولا قضية على أرض الواقع، ما يعني أنهم "صحراويين" بالوكالة بعد استقطابهم من موريتانيا ومالي والنيجر ودول إفريقيا أخرى أبرزها الجزائر .

ولأن غورتيس مهتم بالدرجة الأولى بشؤون اللاجئين، فقد عبر مرارا عن تقديره الكبير بالدور الذي قام به الملك محمد السادس بخصوص سياسة الهجرة، معتبرا إياه رائدا في مجال السلام في مجموعة من الأماكن عبر العالم.

 

غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة الملم الجيد بقضية الصحراء المغربية

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غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة الملم الجيد بقضية الصحراء المغربية ..يقدر الملك محمد السادس

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