 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما تم العثور علية بشاطئ سبعة بيبان بالحسيمة | حوادث و حقوق

هذا ما تم العثور علية بشاطئ سبعة بيبان بالحسيمة

غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة الملم الجيد بقضية الصحراء المغربية ..يقدر الملك محمد السادس | بوليتيك

غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة الملم الجيد بقضية الصحراء المغربية ..يقدر الملك محمد

فيديو مثير.. الشيخ شمس الدين طلع ليه الدم بسبب فتوى ترك الزوجة تغتصب.. وها شنو قال | منوعات

فيديو مثير.. الشيخ شمس الدين طلع ليه الدم بسبب فتوى ترك الزوجة تغتصب.. وها شنو قال

الشاب خالد في المغرب ..ها فين جاي وهذا هو الجديد ديالو | ثقافة و فنون

الشاب خالد في المغرب ..ها فين جاي وهذا هو الجديد ديالو

مؤلم..عامل نظافة يلقى مصرعه بطريقة مروعة بطنجة خلال قيامه بواجبه | حوادث و حقوق

مؤلم..عامل نظافة يلقى مصرعه بطريقة مروعة بطنجة خلال قيامه بواجبه

شاب سُرق ماله داخل منزل للدعارة وطرد خارجه عاريا فأضرم النار فيه بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

شاب سُرق ماله داخل منزل للدعارة وطرد خارجه عاريا فأضرم النار فيه بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل

خاص..بعد 15 يوم على اختطاف الرضيعة ..هذا ما قامت به إدارة مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء | مجتمع

خاص..بعد 15 يوم على اختطاف الرضيعة ..هذا ما قامت به إدارة مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء

بالصور: 10 آلاف أستاذ يضربون عن العمل بالأقسام بعد تأخير صرف تعويضاتهم | حوادث و حقوق

بالصور: 10 آلاف أستاذ يضربون عن العمل بالأقسام بعد تأخير صرف تعويضاتهم

عاجل : بن كيران ينظم حفل إستقبال على شرف النواب الجدد | بوليتيك

عاجل : بن كيران ينظم حفل إستقبال على شرف النواب الجدد

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

فيديو مثير.. الشيخ شمس الدين طلع ليه الدم بسبب فتوى ترك الزوجة تغتصب.. وها شنو قال
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 13:34 فيديو مثير.. الشيخ شمس الدين طلع ليه الدم بسبب فتوى ترك الزوجة تغتصب.. وها شنو قال | منوعات
فيديو مثير.. الشيخ شمس الدين طلع ليه الدم بسبب فتوى ترك الزوجة تغتصب.. وها شنو قال
عبر الشيخ الجزائري ''شمس الدين'' عن غضبه الشديد من الفتوى التي أصدرها أحد الشيوخ المصريين، والتي تتعلق بسماح الزوج باغتصاب زوجته إذا كان تدخله لحمايتها قد يشكل خطراً على حياته.

"شوف تيفي"

عبر الشيخ الجزائري "شمس الدين" عن غضبه الشديد من الفتوى التي أصدرها أحد الشيوخ المصريين، والتي تتعلق بسماح الزوج باغتصاب زوجته إذا كان تدخله لحمايتها قد يشكل خطراً على حياته.

وقال الشيخ شمس الدين على الزوج ألا يهتم بهذه الفتوى ولا يطبقها، مطالبا الأزواج بالشهادة والموت في سبيل إنقاذ زوجاتهم حماية لعرضهم ولشرفهم إذا ما تعرضن للاغتصاب.

وجدير بالذكر أن الشيخ شمس الدين الجزائري والذي يقدم برنامجاً على قناة النهار الجزائرية، معروف في الوسط الإعلامي العربي بخرجاته المثيرة للجدل.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشيخ الجزائري شمس الدين مصر الاغتصاب قناة النهار الجزائرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. جامعة تقرر تدريس ثقافة الحشيش..وها علاش | منوعات

مثير.. جامعة تقرر تدريس ثقافة ''الحشيش''..وها علاش

دراسة مثيرة.. الأزواج الذين يتعاطون المخدرات أكثر سعادة | منوعات

دراسة مثيرة.. الأزواج الذين يتعاطون المخدرات أكثر سعادة

بالفيديو.. الشرطة تتدخل لتوقيف لاعب أثناء مباراة دولية وها علاش | منوعات

بالفيديو.. الشرطة تتدخل لتوقيف لاعب أثناء مباراة دولية وها علاش

سجين محكوم بالإعدام يشارك بلوحة رسمها من داخل زنزانته في كوب 22 | منوعات

سجين محكوم بالإعدام يشارك بلوحة رسمها من داخل زنزانته في ''كوب 22''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطير دخان يخرج من باطن الأرض بالمدينة المنورة | زووم
منذ 6 دقائق

فيديو خطير دخان يخرج من باطن الأرض بالمدينة المنورة

بالفيديو.. موقع MBC يكشف عن الأموال الضخمة التي يربحها سـعـد الـمجـرد من اليوتيوب | قنوات أخرى

بالفيديو.. موقع MBC يكشف عن الأموال الضخمة التي يربحها سـعـد الـمجـرد من اليوتيوب

شوفو المغاربة 9 سنين ديال تامارا والفياق بكري وقفوهالي فساعة حيت مرضت بالسرطان..فيديو من قلب ومن خارج الشركة..ملي جراو عليا من الخدمة | زووم

شوفو المغاربة 9 سنين ديال تامارا والفياق بكري وقفوهالي فساعة حيت مرضت بالسرطان..فيديو من قلب ومن خارج الشركة..ملي جراو عليا من الخدمة

بالفيديو : بوب ديلان يفوز بجائزة نوبل 2016 في الأدب | قنوات أخرى

بالفيديو : بوب ديلان يفوز بجائزة نوبل 2016 في الأدب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذا ما تم العثور علية بشاطئ سبعة بيبان بالحسيمة | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

هذا ما تم العثور علية بشاطئ سبعة بيبان بالحسيمة

غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة الملم الجيد بقضية الصحراء المغربية ..يقدر الملك محمد السادس | بوليتيك

غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة الملم الجيد بقضية الصحراء المغربية ..يقدر الملك محمد

فيديو مثير.. الشيخ شمس الدين طلع ليه الدم بسبب فتوى ترك الزوجة تغتصب.. وها شنو قال | منوعات

فيديو مثير.. الشيخ شمس الدين طلع ليه الدم بسبب فتوى ترك الزوجة تغتصب.. وها شنو قال

الشاب خالد في المغرب ..ها فين جاي وهذا هو الجديد ديالو | ثقافة و فنون

الشاب خالد في المغرب ..ها فين جاي وهذا هو الجديد ديالو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.