فيديو مثير.. الشيخ شمس الدين طلع ليه الدم بسبب فتوى ترك الزوجة تغتصب.. وها شنو قال

"شوف تيفي"
عبر الشيخ الجزائري "شمس الدين" عن غضبه الشديد من الفتوى التي أصدرها أحد الشيوخ المصريين، والتي تتعلق بسماح الزوج باغتصاب زوجته إذا كان تدخله لحمايتها قد يشكل خطراً على حياته.
وقال الشيخ شمس الدين على الزوج ألا يهتم بهذه الفتوى ولا يطبقها، مطالبا الأزواج بالشهادة والموت في سبيل إنقاذ زوجاتهم حماية لعرضهم ولشرفهم إذا ما تعرضن للاغتصاب.
وجدير بالذكر أن الشيخ شمس الدين الجزائري والذي يقدم برنامجاً على قناة النهار الجزائرية، معروف في الوسط الإعلامي العربي بخرجاته المثيرة للجدل.
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