الشاب خالد في المغرب ..ها فين جاي وهذا هو الجديد ديالو

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان الجزائري الشاب خالد سيأتي للمغرب نهاية شهر نونبر القادم، حيث سيحل بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي: ع.السكارجي

علمت "شوف تيفي" أن الفنان الجزائري الشاب خالد سيأتي للمغرب نهاية شهر نونبر القادم، حيث سيحل بمدينة الدار البيضاء.

وكشف مصدر مقرب من الفنان أن ملك الراي سيحيي حفلة خاصة بأحد المركبات السياحية بالدار البيضاء فاتح دجنبر، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب الأوقات.

جدير بالذكر أن الشاب خالد يستعد لطرح كليب جديد بعد غياب دام لأربع سنوات حيث سيؤدي أغنية "وحدة بوحدة" على طريقة فيلم سينمائي قصير يرتبط بالإرهاب وملاحقته للفن والفنانين، حيث تم تصويره بين إسطنبول التركية وباريس الفرنسية اشتغل فيه فريق عربي متميز وسيتم إطلاقه من مصر في غضون الأيام المقبلة حسب المصدر ذاته.